Βιολάντα: Έστησε παραγωγή σε καινούργιο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σε λειτουργία τέθηκε σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες το νέο εργοστάσιο της Bιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποτελώντας πλέον την τρίτη εν ενεργεία παραγωγική μονάδα της μπισκοτοβιομηχανίας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, καθώς ενισχύει εκ νέου την παραγωγική της δυναμικότητα μετά την καταστροφή του κεντρικού εργοστασίου της στα Τρίκαλα, μετά τα τραγικά γεγονότα του περασμένου Ιανουαρίου.

Το νέο εργοστάσιο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική μονάδα των Τρικάλων που καταστράφηκε και στεγάζεται σε ακίνητο το οποίο στο παρελθόν ανήκε στην Αφοί Βερόπουλοι και λειτουργούσε ως Cash & Carry, εξυπηρετώντας επαγγελματίες της εστίασης, ξενοδοχεία και άλλους πελάτες χονδρικής. Μετά την πώληση της αλυσίδας Βερόπουλος στον όμιλο Metro της οικογένειας Παντελιάδη, το ακίνητο πέρασε στην κατοχή της οικογένειας Τζιωρτζιώτη, η οποία ελέγχει τη Βιολάντα.

Υπήρχε πλάνο δημιουργίας του νέου εργοστασίου πριν από τα τραγικά γεγονότα

Αρχικά, ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιήθηκε από τη Βιολάντα για να καλύψει τις ανάγκες αποθήκευσης των προϊόντων της. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η μετατροπή του σε παραγωγική μονάδα, με την Πολεοδομία Τρικάλων να έχει χορηγήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 την απαιτούμενη άδεια για την αλλαγή χρήσης και τη μετατροπή του ακινήτου σε βιομηχανικό χώρο. Το σχέδιο βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη πριν από την καταστροφή της κεντρικής μονάδας, ωστόσο οι εξελίξεις που ακολούθησαν είχαν οδηγήσει προσωρινά σε αναστολή των εργασιών.

Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν στο powergame.gr ότι η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις ώστε η Βιολάντα να ανακτήσει μέρος των παραγγελιών προς πελάτες του εξωτερικού, τις οποίες δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της περιορισμένης παραγωγικής δυνατότητας.

Η καταστροφή της κεντρικής μονάδας και ακολούθως η προσωρινή διακοπή λειτουργίας και των άλλων δύο εργοστασίων της εταιρείας (Vitafree και Λάρισα), κατόπιν παρεμβάσεων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, είχε καθοριστική επίδραση στη δραστηριότητα της εταιρείας για περίπου το πρώτο μισό του 2026. Στη συνέχεια, το εργοστάσιο στη Λάρισα επανήλθε στη λειτουργία του και αποτέλεσε το βασικό παραγωγικό στήριγμα της Βιολάντα στο διάστημα που ακολούθησε τα γεγονότα του Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Ακολούθησε η επαναλειτουργία της μονάδας Vitafree στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Φαρκαδόνας, όπου παράγεται η ομώνυμη σειρά προϊόντων χωρίς συντηρητικά. Θυμίζουμε ότι και η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε παραμείνει κλειστή για ένα διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εφαρμοστούν οι διορθώσεις και οι τροποποιήσεις που είχαν υποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εκ νέου με τρία εργοστάσια σε λειτουργία

Με την επανεκκίνηση της Vitafree και την ενεργοποίηση του νέου εργοστασίου, η Βιολάντα αποκτά εκ νέου τρεις λειτουργικές παραγωγικές βάσεις, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την παραγωγική κανονικότητα και την ομαλή τροφοδοσία τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς. Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της εταιρείας, Κώστας Τζιωρτζιώτης παραμένει προφυλακισμένος, έως την πραγματοποίηση της δίκης.

Η χρονική στιγμή θεωρείται κρίσιμη για την εταιρεία. Μετά τα γεγονότα των προηγούμενων μηνών, η Βιολάντα καλείται να προστατεύσει τη θέση που έχει δημιουργήσει στην αγορά μπισκότου και σνακ, να επαναφέρει τις εξαγωγικές της ροές και να διατηρήσει τις συνεργασίες της με μεγάλους πελάτες.

Την ίδια ώρα, στο επιχειρηματικό σκέλος είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ του Μανώλη Καραμολέγκου και του Κώστα Τζωρτζιώτη για ενδεχόμενη εξαγορά της Βιολάντα από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος. Οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς η προσφορά θεωρήθηκε χαμηλή από την πλευρά της Βιολάντα. Η εταιρεία είχε στη συνέχεια ξεκαθαρίσει με ανακοίνωσή της ότι η ιδιοκτησία της παραμένει στην οικογένεια Τζιωρτζιώτη.

Η λειτουργία του νέου εργοστασίου αποτελεί έτσι ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την επιστροφή της Βιολάντα σε κανονικούς παραγωγικούς ρυθμούς. Εκτός από την κάλυψη του κενού που άφησε η καταστροφή της κεντρικής μονάδας, προσφέρει στην εταιρεία πρόσθετη δυνατότητα να διεκδικήσει εκ νέου παραγγελίες και μερίδια αγοράς που βρέθηκαν υπό πίεση τους προηγούμενους μήνες.

(*) Στη φωτογραφία το εργοστάσιο της Βιολάντα στο Μακρυχώρι Λάρισας ©eurokinissi

Γιώργος Λαμπίρης (powergame.gr)