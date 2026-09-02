Ο Ολυμπιακός ζήτησε VAR για τον αποψινό αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΛ αναλαμβάνοντας και τα έξοδα

Μπορεί η ΑΕΛ να αγωνίζεται φέτος σε χαμηλότερη κατηγορία, ωστόσο ο Ολυμπιακός κάθε άλλο παρά ως τυπική υποχρέωση φαίνεται να αντιμετωπίζει την σημερινή αναμέτρηση Κυπέλλου στο AEL FC Arena.

Οι δύο ομάδες συναντώνται στις 20:00, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το παιχνίδι να μεταδίδεται απευθείας από τον ΣΚΑΪ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία VAR στην αναμέτρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που ζήτησε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα στο παιχνίδι της Λάρισας, αναλαμβάνοντας μάλιστα το σχετικό κόστος.

Η κίνηση δείχνει, από τη μία πλευρά, πόσο σημαντική θεωρείται πλέον η τεχνολογία VAR στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και, από την άλλη, πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» την αποψινή αναμέτρηση.

Άλλωστε, οι αγώνες Κυπέλλου απέναντι σε ομάδες μικρότερης κατηγορίας κρύβουν παραδοσιακά παγίδες. Η διαφορά δυναμικότητας μπορεί να είναι δεδομένη στα χαρτιά, αλλά σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών μια αμφισβητούμενη φάση, ένα πέναλτι ή μια αποβολή μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διαιτησία του αποψινού αγώνα έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο. Μετά από δημόσια αντίδραση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά, η ΚΕΔ αντικατέστησε τον αρχικά ορισμένο δεύτερο βοηθό διαιτητή γιατί είχε τατουάζ με το …τριφύλλι.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, με βοηθούς τους Νταβέλα και Καραγκιζόπουλο και τέταρτο τον Τασιόπουλο, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr