ΔΕΥΑΛ: “Φέσια” 4 εκατ. ευρώ για απλήρωτους λογαριασμούς νερού – Τι αλλάζει για τους οφειλέτες

Στα περίπου 4 εκατ. ευρώ ανέρχονται σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών και επιχειρήσεων προς τη ΔΕΥΑ Λάρισας, με τη διοίκηση της επιχείρησης να καλεί όσους χρωστούν να προχωρήσουν έγκαιρα σε ρύθμιση.

Το νέο πλαίσιο που προβλέπεται από τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται αυστηρότερο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν εκτός ρύθμισης. Μετά την πάροδο έξι μηνών προβλέπεται επιβάρυνση ίση με το 50% της οφειλής και αποστολή των χρεών στην ΑΑΔΕ για αναγκαστική είσπραξη. Έτσι, για παράδειγμα, οφειλή 1.000 ευρώ μπορεί να αυξηθεί στα 1.500 ευρώ.

Η ΔΕΥΑΛ επισημαίνει ότι προτεραιότητά της είναι η τακτοποίηση των χρεών και όχι η ενεργοποίηση των μέτρων είσπραξης. Για τον λόγο αυτό καλεί τους καταναλωτές με εκκρεμότητες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα ρύθμισης, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα πέντε χρόνια και τις 60 δόσεις.

Η επιχείρηση προσαρμόζει αυτή την περίοδο τα πληροφοριακά της συστήματα στο νέο καθεστώς και επικαιροποιεί τα στοιχεία των οφειλετών, πριν περάσει στην πλήρη εφαρμογή των νέων διαδικασιών.

kosmoslarissa.gr