5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας: 22 προσλήψεις γιατρών στα νοσοκομεία

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας, που αφορά την κάλυψη 196 θέσεων ειδικευμένων ιατρών με θητεία σε νοσοκομεία της χώρας και στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ).

Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη που εκδίδεται μετά τη θεσμοθέτηση και έναρξη λειτουργίας του ΕΔΥΨΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και 53 μόνιμες θέσεις ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, γεγονός που σηματοδοτεί ουσιαστική ενίσχυση του σχετικού τομέα του ΕΣΥ.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Οι 196 θέσεις κατανέμονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

1η ΥΠΕ Αττικής – 6 θέσεις

2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου – 19 θέσεις

3η ΥΠΕ Μακεδονίας – 34 θέσεις

4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης – 45 θέσεις

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας – 22 θέσεις

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας – 51 θέσεις

7η ΥΠΕ Κρήτης – 19 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας: esydoctors.moh.gov.gr.

Η προθεσμία ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 το μεσημέρι και ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2025 επίσης στις 12:00 μ.μ..

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

