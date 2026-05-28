Λάρισα: Όψιμη η φετινή χρονιά για τα καρπούζια – Ελαφρώς βελτιωμένες εμφανίζονται οι τιμές παραγωγού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καλλιέργεια του καρπουζιού σε όλη τη χώρα, με την εικόνα του κλάδου να διαφοροποιείται ανά περιοχή και καλλιεργητικό στάδιο.

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, συνεχίζεται η ανάπτυξη των φυτών στις καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης με νάιλον, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται και οι τελευταίες υπαίθριες φυτεύσεις.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της άνοιξης επηρέασαν σημαντικά την πορεία της καλλιέργειας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία που καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας προκάλεσαν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των φυτών, αλλά και προβλήματα φυτοπροστασίας, δημιουργώντας ανησυχία στους παραγωγούς για τις τελικές αποδόσεις. Παράλληλα, το υψηλό κόστος παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβληματισμούς για τον κλάδο.

Μακρυχώρι Λάρισας – Ο καιρός τα έφερε πίσω

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλία. Στο Μακρυχώρι Λάρισας, ο παραγωγός Γιώργος Σεληκούνας κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα όψιμη χρονιά, επισημαίνοντας ότι η συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου μήνα, ενώ άλλες χρονιές είχε ήδη αρχίσει από τα μέσα Μαΐου.

Ο κ. Σεληκούνας εφαρμόζει σύστημα προγραμματισμένων φυτεύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζει συνεχή παρουσία του προϊόντος στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της καταναλωτικής περιόδου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις πρώιμες παραγωγές, οι οποίες παραδοσιακά εξασφαλίζουν καλύτερες εμπορικές τιμές.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, «η αυξημένη υγρασία δημιούργησε συνθήκες ανάπτυξης ασθενειών, προκαλώντας απώλειες στην παραγωγή και επηρεάζοντας τις τελικές αποδόσεις». Παρά τις δυσκολίες, εκτιμά ότι οι όψιμες φυτεύσεις θα παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα, καθώς «οι υψηλότερες θερμοκρασίες των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να βοηθήσουν στην ομαλή ανάπτυξη των φυτών».

Στην περιοχή, πάντως, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής έχει πλέον ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ ανά στρέμμα, χωρίς να διαφαίνεται αντίστοιχη αύξηση στις τιμές πώλησης του προϊόντος.

