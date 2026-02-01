Aγιά: 108 χιλιοστά βροχής έως το μεσημέρι της Κυριακής

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Eθνικού Αστεροσκοπείου, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά) και ακολούθησε η Αγιά Λάρισας (108 χιλιοστά).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.