Aγνοείται 71χρονη Λαρισαία – Έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό της

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση μιας 71χρονης στην περιοχή της Τούμπας, από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πρόκειται για την Θεοδώρα Ντρίτσου, η οποία πάσχει από άνοια. Νωρίς χθες το μεσημέρι επιβιβάστηκε στο αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 από την Κεντρική Πλατεία Λάρισας με κατεύθυνση προς την Τούμπα.

Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής και οι οικείοι της ανησυχούν ιδιαίτερα για την ασφάλειά της.

Φοράει μαύρα ρούχα και κρατάει μια άσπρη σακούλα.

Παρακαλείται από την οικογένεια όποιος γνωρίζει κάτι ή την έχει δει να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6987734400 (Κωνσταντίνα).

kosmoslarissa.gr