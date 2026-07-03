Aγώνας δρόμου για την ολοκλήρωση των έργων στα τέλη Αυγούστου – Αυτοψία Κώτσηρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλίας

Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο.

Κατά την επίσκεψη, όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός, επιθεωρήθηκε η πρόοδος των εργασιών για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Στόχος είναι η ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη Αυγούστου, προκειμένου από τον Σεπτέμβριο να αυξηθούν οι συχνότητες στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Τα έργα περιλαμβάνουν ενισχυμένες κατασκευές, σύγχρονα συστήματα Σηματοδότησης, ETCS L1, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και κρίσιμες παρεμβάσεις που αυξάνουν τη χωρητικότητα στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και περιλαμβάνουν τις αποκαταστάσεις στη διπλή γραμμή Δομοκός – Κραννώνας και στα τμήματα Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και Λάρισα – Βόλος.

Τα σιδηροδρομικά έργα των Daniel και Elias

Αναλυτικά, τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των σιδηροδρομικών δικτύων της περιοχής, προϋπολογισμού περίπου 450 εκατ. ευρώ, είναι:

Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 173.600.000€ (με ΦΠΑ).

από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 173.600.000€ (με ΦΠΑ). Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 57.660.000€ (με ΦΠΑ).

σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 57.660.000€ (με ΦΠΑ). Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 181.660.000€ (με ΦΠΑ).

μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 181.660.000€ (με ΦΠΑ). Εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Μηλεών από τον Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων (Χ.Θ. 12+500) έως τον Σ.Σ. Μηλεών (Χ.Θ. 28+200) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 1.860.000,00€ (με ΦΠΑ).

από τον Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων (Χ.Θ. 12+500) έως τον Σ.Σ. Μηλεών (Χ.Θ. 28+200) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 1.860.000,00€ (με ΦΠΑ). Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το ΣΣ Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ 296+245) έως ΣΣ Κράννων (ΧΘ 336+330) που καταστράφηκε από την κακοκαιρία “Daniel”, με προϋπολογισμό 37.200.000,00€ (με ΦΠΑ).

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