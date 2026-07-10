Aιματηρή επίθεση στην Αιόλου – Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 19χρονος που είχε συλληφθεί για την επίθεση σε βάρος ανήλικων Αιγυπτίων, στην οδό Αιόλου.

Ο Εισαγγελέας και ο Ανακριτής άφησαν ελεύθερο τον 19χρονο, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του τρεις φορές τον μήνα και η απαγόρευση προσέγγισης του 19χρονου με τα ανήλικα θύματα.

Σε βάρος του 19χρονου είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, μετά την αιματηρή επίθεση από πολυμελής ομάδα νεαρών σε δυο ανήλικους πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δομή της Λάρισας.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος Αιγύπτιος να οδηγηθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με τον πρώτο να νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του ΓΝΛ.

kosmoslarissa.gr