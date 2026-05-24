Aποκαλυπτήρια για το Μνημείο Ηρώων της 5ης Μεραρχίας Κρητών στη Λάρισα – Στις εκδηλώσεις ο Περιφερειάρχης

Με έντονο συμβολισμό και ισχυρό μήνυμα ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα οι διήμερες εκδηλώσεις για την τραγική ιστορία της 5ης Μεραρχίας Κρητών και την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο από τον Σύλλογο Κρητικών Λάρισας «Ο Ψηλορείτης», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογος Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της θυσίας των αγωνιστών.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στον χαιρετισμό του, τονίζοντας πως τον άγγιξαν βαθιά τα λόγια του Αρχιεπισκόπου Κρήτης ότι «κάθε άνθρωπος έχει δύο πατρίδες, εκείνη που γεννιέται και εκείνη που πεθαίνει». Όπως συμπλήρωσε, ως άνθρωπος που ήρθε στην περιοχή πριν από 31 χρόνια, χωρίς να φαντάζεται ότι κάποτε θα υπηρετούσε τον τόπο ως Περιφερειάρχης, αισθάνεται μεγάλη τιμή για την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο λαός της Θεσσαλίας.Ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι η δημιουργία του μνημείου αποτελεί μεγάλη ένδειξη τιμής των Λαρισαίων προς τους Κρήτες αγωνιστές που έζησαν και θυσιάστηκαν στην πόλη μας, ενώ τόνισε πως οι ψυχές όλων όσοι αγωνίστηκαν παραμένουν ζωντανές.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στη διαχρονική ανάγκη των Ελλήνων να υπερασπίζονται αξίες, ιδανικά και συλλογικά οράματα. «Οι Έλληνες ως φυλή έχουν την τάση να αναζητούν τον Όλυμπο», σημείωσε χαρακτηριστικά και έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας πως όλοι θα βρεθούν ενωμένοι ξανά για την υπεράσπιση της πατρίδας και του μέλλοντος του τόπου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, η Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου, ο βουλευτής Σύριζα Βασίλης Κόκκαλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γεώργιος Πιτσούλης, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κατερίνα Εμμανουήλ.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η κ. Αποστολία Καρρά, Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας και υποδιευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, ο κ. Δημήτρης Δραγανιδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας «Ο Ψηλορείτης» και ο Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης. Το συντονισμό του πάνελ είχε ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, πρώην Διοικητής της Εθνικής Φρουράς και επίτιμος Διοικητής 1ης Στρατιάς.

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά με κρητικά τραγούδια από τον λυράρη Ιωάννη Λεκάκη, τον Γεώργιο Σταυρουλάκη και τη χορωδία μαθητών του 5ου Γυμνασίου Λάρισας, με τη συνοδεία της μουσικού Εύης Μωυσιάδου, ενώ παρουσιάστηκαν και παραδοσιακοί χοροί από το συγκρότημα του Συλλόγου Κρητικών Λάρισας.

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου



Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί με τη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου, τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ηρώων στον λόφο του Φρουρίου και κατάθεση στεφάνων, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή μνήμης και τιμής.



Κατά τη δήλωσή του ο κ. Κουρέτας ανέφερε χαρακτηριστικά: «το φιλόξενο χώμα της Λάρισας, πριν από 65 περίπου χρόνια, δέχθηκε τα σώματα αυτών των ηρώων που πολέμησαν στην Αλβανία και από σήμερα αυτό το κρύο μάρμαρο θα μαζεύει τις ψυχές αυτών των ανθρώπων για να το ζεσταίνουν».



Ακολούθησε ειδική εκδήλωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, όπου απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα του Συλλόγου για την προσφορά τους.