Aποκριάτικο παραδοσιακό γλέντι και χορός στην κεντρική πλατεία Λάρισας (φωτο)

Mε το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και τα “μπουλούκια” συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων.

Από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και αργά το βράδυ, πομπές καρναβαλιστών, τραγούδι, κέφι και χορός, με άφθονο κρασί δίνουν τον «παλμό» της Αποκριάς, τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές της Λάρισας, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 11:30 το πρωί με τα “μπουλούκια” καρναβαλιστών να συγκεντρώνονται στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο, να διασχίζουν το εμπορικό κέντρο, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, ξεσηκώνοντας την πόλη με τα τραγούδια τους, τους αστεϊσμούς και τα πειράγματά τους, σκορπώντας κέφι και χαρά.

Το μεσημέρι στήθηκε το μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Λίταινα στο τραγούδι και τους μουσικούς Κώστα Κωστούλη (κλαρίνο), Θάνο Ρούμπο (βιολί), Χρήστο Καλαμπούκα (λαούτο), Μιχάλη Μαντέλα (κόντρα μπάσο) και Γιάννη Μακρυγιάννη (κρουστά), καθώς και αναβίωση εθίμων, όπως το γαϊτανάκι.

Στο παραδοσιακό αυτό μουσικό “αντάμωμα” περιλαμβάνονται τραγούδια από όλη την Ελλάδα, καθώς και αποκριάτικα σκωπτικά τραγούδια από την ευρύτερη θεματολογία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Το γλέντι αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, με αναβίωση του εθίμου ανάμματος της φωτιάς, σε 13 σημεία, στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες-κοινότητες, με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

kosmoslarissa.gr