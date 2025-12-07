Aπομακρύνονται τα φερτά υλικά από τη γέφυρα Πηνειού

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης φερτών υλικών στη γέφυρα Πηνειού.

Oι αυξημένες ροές καθιστούν αναγκαίο τον καθαρισμό από τα συγκεντρωμένα φερτά υλικά για την προστασία της γέφυρας και την πρόληψη πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λαρισαίων “παρακαλούνται οι πολίτες που κινούνται επί της οδού Κοζάνης, στο ρεύμα προς Λάρισα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να αποφύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας, για την ασφάλεια των οδηγών και των συνεργείων που επιχειρούν.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.”