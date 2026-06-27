Aπό το Βέλγιο στη Θεσσαλία – Γνώρισαν την αυθεντική φιλοξενία της Ελλάδας

Την Ελλάδα της αυθεντικής φιλοξενίας με τις πλέον ποιοτικές και βιωματικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας, γνώρισαν από κοντά μεγάλοι ΤΟs από το Βέλγιο και την Ολλανδία, στο πλαίσιο τριών ταξιδίων εξοικείωσης που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών.

Οι δράσεις στέφθηκαν με επιτυχία εντυπωσιάζοντας τους key-players της τουριστικής αγοράς Κάτω χωρών που ήρθαν σε επαφή με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού αλλά και τις κορυφαίες υποδομές φιλοξενίας που διαθέτει η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με αφορμή τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ryanair ανάμεσα στο αεροδρόμιο Charleroi του Βελγίου και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου Βόλου, η Υπηρεσία ΕΟΤ εξωτερικού κάτω Χωρών συνεργάσθηκε με το βελγικό αεροδρόμιο για ένα μοναδικό ταξίδι εξοικείωσης.



Η αποστολή εξερεύνησε έναν εντυπωσιακό συνδυασμό προορισμών όπως, Λάρισα, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Πήλιο & Βόλο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων BT TOURS, Neckermann, Essential Greece/Travelscape και δημοσιογράφος από την τουριστική ιστοσελίδα tourisimaguide.be.

Οι Βέλγοι επαγγελματίες ήρθαν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές τουρισμού που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπως τον φυσιολατρικό, γαστρονομικό, πολιτιστικό, περιπατητικό, θρησκευτικό και βιωματικό τουρισμό.