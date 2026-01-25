“Aρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας” – Νέα προοπτική με πιστοποίηση ΠΟΠ

Ένα καθοριστικό βήμα για την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της περιοχής πραγματοποιήθηκε με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ενημερωτικής εκδήλωσης για την πιστοποίηση των ΠΟΠ προϊόντων «Αρνάκι Ελασσόνας» και «Κατσικάκι Ελασσόνας».

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην τεράστια σημασία της πιστοποίησης των τοπικών παραγωγών, μια διαδικασία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για την τοπική οικονομία και τον πρωτογενή τομέα.

Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς ήταν ο κ. Παναγιώτης Γούλας και ο κ. Αθανάσιος Χόντος, οι οποίοι μέσα από τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις ανέλυσαν τα βήματα της πιστοποίησης. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας που καθιστούν το αρνάκι και το κατσικάκι Ελασσόνας μοναδικά στις διεθνείς αγορές.

Τα οφέλη της πιστοποίησης:

Προστιθέμενη Αξία: Ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, επιτρέποντας στους παραγωγούς να διεκδικήσουν καλύτερες τιμές.

Τόνωση της Απασχόλησης: Δημιουργία νέων προοπτικών στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, προσελκύοντας νέους ανθρώπους στο επάγγελμα.

Διεθνής Αναγνώριση: Προβολή και διαφήμιση των προϊόντων του Δήμου Ελασσόνας στις μεγάλες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από παραγωγούς που αναζητούν διέξοδο στην εξωστρέφεια, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Βουλευτή Ν. Λάρισας, κ. Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία για την κατοχύρωση της ποιότητας των ελασσονίτικων προϊόντων.

«Η πιστοποίηση δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, είναι το “διαβατήριο” των προϊόντων μας για τον κόσμο», τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, δεσμευόμενοι για τη συνέχιση των δράσεων που θωρακίζουν το εισόδημα του κτηνοτρόφου και αναδεικνύουν την ταυτότητα της Ελασσόνας.

Ανδρέας Νικούλης (elassona884.gr)