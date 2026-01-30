Aστυνομική επιχείρηση στον Τύρναβο – Δεκάδες έλεγχοι και τρεις συλλήψεις

Αστυνομική δράση στον Τύρναβο, πραγματοποιήθηκε χθες από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας.

Συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) καιτου Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν 40 άτομα,

ελέγχθηκαν 32 οχήματα,

προσήχθησαν 3 άτομα,

συνελήφθησαν 3 άτομα και συγκεκριμένα: 2 ημεδαποί, διότι σε βάρος τους εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, για διακεκριμένη κλοπή, με ποινή φυλάκισης 3 ετών & 1 ημεδαπός για ανυποταξία.

βεβαιώθηκαν 7 τροχονομικές παραβάσεις.

Οι αστυνομικές αυτές δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.