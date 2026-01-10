Aυξημένη προσέλευση στην 49η “Ημέρα Καριέρας” της ΔΥΠΑ στη Λάρισα

Mε αυξημένη συμμετοχή επιχειρήσεων και διαθέσιμων θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από το πρωί στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 41335) η 49η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων είναι μεγάλη καθώς έχουν την ευκαιρία να συνολιμήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό.

Ειδικότερα στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότερες από 40 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν υποψήφιους για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν ποιες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ, καθώς και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) παρέχουν ενημέρωση για δράσεις και πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ που ενισχύουν ενεργά όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, οι βιομηχανίες γάλακτος και τροφίμων, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, η κονσερβοποιία, η ενέργεια, τα δομικά υλικά, οι συσκευασίες, το αλουμίνιο και το ξύλο καθώς και στην παροχή ιατρικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταλλικές κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την εκπαίδευση, τη διαχείριση ακινήτων, την εστίαση και τον τουρισμό.

Οι προσφερόμενες θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Ενδεικτικά αναζητούνται: μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και χημικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων και ξύλου, αρχιτέκτονες, στελέχη πληροφορικής και μάρκετινγκ, οικονομολόγοι, λογιστές, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, εργατοτεχνίτες, εργάτες παραγωγής, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μονταδόροι, αποθηκάριοι, πωλητές, οδηγοί, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, ακτινολόγοι, γεωπόνοι, μάγειροι, υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευτικοί καθώς και ειδικότητες που καλύπτουν το σύνολο του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας.

(*) φωτογραφίες από thessaliatv.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr