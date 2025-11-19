Aυξημένο ενδιαφέρον στη διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Λάρισας -Νέες στάσεις για τουριστικά λεωφορεία

Aυξημένη είναι η ανταπόκριση των πολιτών στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, που άρχισε την περασμένη Κυριακή και ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σάββατο, σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρισας.

Ήδη , εκατοντάδες πολίτες μπήκαν στη σελίδα του Δήμου ( Δήμος Λαρισαίων – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρισας ) και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και τα σχετικά σχόλια.

“Θέλουμε οι πολίτες να είναι ενεργοί , να έχουμε τις απόψεις τους, αλλά και τις προτάσεις τους, ώστε να τις κάνουμε υπόψη ενόψει της αναθεώρησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που είναι υποχρεωτική από τον Νόμο, αλλά και ουσιαστική καθώς νέα δεδομένα και συνθήκες πρέπει να περιλαμβάνονται” ανέφερε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος.

Σε σχέση με αίτημα των ξενοδόχων της πόλης για περισσότερα σημεία στα οποία τουριστικά λεωφορεία που φτάνουν στη Λάρισα, να μπορούν να αποβιβάζουν και να επιβιβάζουν τους επισκέπτες, ο Θανάσης Μαμάκος είπε ότι δρομολογούνται και δύο νέα σημεία, ώστε συνολικά άμεσα να διατίθενται 4 τέτοιες στάσεις, στην οδό Κενταύρων, τη Μ. Αλεξάνδρου, την πλατεία Λαού και την Κύπρου, με όρους ασφάλειας.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ertnews.gr)