Bανδαλισμοί στην πλατεία Ζιαζιά στη Χαραυγή (φωτο)

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Αποκριάς σημειώθηκαν φθορές σε δημοτική περιουσία και περιστατικά καύσης κάδων απορριμμάτων στην πλατεία Ζιαζιά, στη Χαραυγή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή “οι ενέργειες αυτές δεν συνάδουν ούτε με το πνεύμα των ημερών ούτε με τον στοιχειώδη σεβασμό που οφείλουμε όλοι στους κοινόχρηστους χώρους. Η δημόσια περιουσία δεν είναι απρόσωπη.

Ανήκει στους πολίτες και συντηρείται από τους πόρους τους. Κάθε καταστροφή συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο και κατ’ επέκταση για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Ο σεβασμός στην περιουσία της πόλης αποτελεί βασική προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας, κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η προστασία των κοινόχρηστων υποδομών είναι συλλογική ευθύνη και όρος διατήρησης της ποιότητας ζωής όλων.

Τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχώρησαν στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων κάδων, στον καθαρισμό του χώρου και στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, ώστε η πλατεία να παραδοθεί εκ νέου στους πολίτες σε πλήρη λειτουργικότητα.

Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βανδαλισμού και καλεί όλους τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Η πόλη μας ανήκει σε όλους και η προστασία της δημόσιας περιουσίας αποτελεί κοινό μας καθήκον.”