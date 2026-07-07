Bανδαλισμοί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου – Έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φθορές στον ηλεκτρολογικό πίνακα

Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμών σε σχολική μονάδα καταγράφηκε στον Δήμο Τυρνάβου, αυτή τη φορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, όπου άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σπάζοντας υαλοπίνακες, ενώ προχώρησαν και σε φθορές στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου.

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί στη σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς σε δημοτικές και σχολικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο και κατ’ επέκταση στους δημότες, οι οποίοι καλούνται κάθε φορά να καλύψουν το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Λεωνίδας Βασιλείου, δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια σωρεία αντίστοιχων συμβάντων. Η προστασία του δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα των σχολείων πρέπει να γίνει υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας και μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Άλλωστε οι αποκατάσταση κάθε φορά επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό, άρα είναι κόστος όλων των δημοτών. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ανάγκης να υπάρξει μόνιμη φύλαξη στα σχολεία μας. Η ανθρώπινη παρουσία και μόνον, μπορεί να προστατεύσει τις σχολικές εγκαταστάσεις, να προλαμβάνουν τέτοια φαινόμενα και να διασφαλίζουν την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και δημοτικής περιουσίας. Απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων από την πολιτεία, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης».