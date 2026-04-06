Data Centers: Το πλεονέκτημα των επενδύσεων για τη Λάρισα ίσως αποδεχτεί μειονέκτημα

Η Λάρισα και συνολικά η Θεσσαλία μπαίνουν όλο και πιο έντονα στον «χάρτη» των επενδύσεων για data centers, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ενδιαφέρουσα –και εν μέρει αντιφατική– εικόνα.

Σύμφωνα με διαθέσιμες εκτιμήσεις, η Θεσσαλία κατατάσσεται μόλις στην 7η θέση, μεταξύ εννέα περιφερειών, ως προς την ελκυστικότητα για την εγκατάσταση data centers. Παράγοντες όπως η απόσταση από βασικούς κόμβους, οι υποδομές δικτύων και η ωριμότητα της αγοράς λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.

Κι όμως, στο πιο κρίσιμο ίσως μέγεθος –τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος– η εικόνα αντιστρέφεται. Η Θεσσαλία βρίσκεται στη 2η θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τη Δυτική Μακεδονία, διαθέτοντας σημαντικά περιθώρια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα είναι που στρέφει το ενδιαφέρον επενδυτών προς την περιοχή της Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει βασικές προϋποθέσεις: γεωγραφική θέση στο κέντρο της χώρας, σχετική εγγύτητα σε οδικούς άξονες και –προς το παρόν– επαρκή ενεργειακή «ανάσα».

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη θετική συγκυρία κρύβεται και μια σοβαρή πρόκληση. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, η εγκατάσταση ακόμη και λίγων μεγάλων μονάδων data centers μπορεί να εξαντλήσει ταχύτατα τα διαθέσιμα περιθώρια του ηλεκτρικού δικτύου.

Με απλά λόγια, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλίας –η υψηλή διαθέσιμη ισχύς– κινδυνεύει να αποδειχθεί βραχύβιο. Αν δεν υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός για ενίσχυση των υποδομών, η «πίτα» της χωρητικότητας ενδέχεται να μοιραστεί πολύ γρήγορα, αφήνοντας εκτός επόμενες επενδύσεις.

Για τη Λάρισα, το διακύβευμα είναι διπλό: από τη μία, να προσελκύσει τις πρώτες επενδύσεις και να εδραιωθεί ως νέος κόμβος δεδομένων από την άλλη, να μην «κορεστεί» πρόωρα, χάνοντας τη δυναμική της

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς θα φανεί αν η περιοχή θα αξιοποιήσει στρατηγικά το ενεργειακό της πλεονέκτημα ή αν αυτό θα εξαντληθεί πριν καν προλάβει να μεταφραστεί σε ευρύτερη ανάπτυξη.

Γ.Δ. thessaliaeconomy.gr

*Στη φωτογραφία η μακέτα απο το Data center της Microsoft στα Σπάτα