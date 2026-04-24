Delphi Economic Forum XI: Ενθαρρυντικά σημάδια για τον τουρισμό της Λάρισας βλέπει ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος

Στο Delphi Economic Forum XI μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Ο ίδιος εστίασε στην ανάγκη για έναν συνεκτικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, με αιχμή τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Μαμάκος υπογράμμισε ότι, παρά τη δυναμική της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, το κρίσιμο στοίχημα είναι η διαχείριση αυτής της ανάπτυξης με όρους ποιότητας, βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Όπως τόνισε, οι σύγχρονοι προορισμοί απαιτούν συντονισμένη διακυβέρνηση και ισχυρές συνεργασίες, επισημαίνοντας ότι χωρίς βιώσιμες πόλεις δεν μπορεί να υπάρξει και βιώσιμος τουρισμός.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των DMMOs ως σύγχρονου εργαλείου οργάνωσης και διαχείρισης, σημειώνοντας ότι στον Δήμο Λαρισαίων η εφαρμογή τους έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω της πιστοποίησης της αναπτυξιακής εταιρείας του δήμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.

Παρουσιάζοντας την εικόνα της Λάρισα, ανέφερε ότι η πόλη εμφανίζει σημαντική δυναμική, με μέσο όρο αξιολόγησης επισκεπτών στο 8,87 και ποσοστό 72,3% να βαθμολογεί την εμπειρία με 9 και 10. Παράλληλα, καταγράφονται περίπου 9.000 κρατήσεις, 244 καταλύματα και επισκέπτες από 71 χώρες, στοιχεία που αποτυπώνουν την ενίσχυση της θέσης της στον τουριστικό χάρτη.

Ο δήμαρχος στάθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης, όπως η προσβασιμότητα, η καθαριότητα, η ποιότητα εξυπηρέτησης και οι πολιτιστικές διαδρομές, ενώ ξεχώρισε το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, το οποίο – όπως σημείωσε – αναμένεται να ολοκληρώσει την αποκατάστασή του εντός του έτους, ενισχύοντας περαιτέρω το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης.

Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικότερα της Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη διαμόρφωση ενός πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον συνεδριακό και ιατρικό τουρισμό.

Αναφορά έκανε και σε δράσεις εξωστρέφειας, όπως το Larissa Coffee Show και οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, που συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών και στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της πόλης.

Κλείνοντας, ο κ. Μαμάκος στάθηκε στη σημασία της ανθεκτικότητας, με φόντο και τις συνέπειες της Κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σχέδιο που θα στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, θα εξασφαλίζει ισορροπία στις τουριστικές ροές και θα ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων προορισμών.

kosmoslarissa.gr