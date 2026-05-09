DO IT GREEN Thessaly: Ένα συνέδριο για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Θεσσαλία (φωτο)

Με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο στη Λάρισα, το forum «DO IT GREEN Thessaly», μία σημαντική διοργάνωση αφιερωμένη στην ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Θεσσαλία.

Το forum συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας (ΠΕΔ Θεσσαλίας), συγκεντρώνοντας τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων, επιχειρήσεων, επιστημονικών οργανισμών και επαγγελματιών από ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής προτάσεων γύρω από ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια, την κλιματική κρίση, τη διαχείριση φυσικών πόρων και τις σύγχρονες «έξυπνες» πρακτικές για πόλεις και υποδομές.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του forum παρουσιάζονται καλές πρακτικές και καινοτόμες εφαρμογές που σχετίζονται με:

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

την εξοικονόμηση ενέργειας,

τη βιώσιμη κινητικότητα,

την κυκλική οικονομία,

τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτινων πόρων,

καθώς και τις πράσινες επενδύσεις στην αυτοδιοίκηση και τον επιχειρηματικό τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην ανθεκτικότητα των υποδομών, την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την ανάγκη ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την περιοχή.

Στο forum συμμετέχουν αιρετοί της αυτοδιοίκησης, στελέχη επιχειρήσεων, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι ενεργειακών οργανισμών και επιστήμονες, ενώ μέσα από θεματικές ενότητες και παρουσιάσεις επιχειρείται η ανάδειξη πρακτικών λύσεων και συνεργειών για το μέλλον της Θεσσαλίας.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν πως το «DO IT GREEN Thessaly» φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πρόγραμμα και συμμετέχοντες

ΠΑΝΕΛ DO IT GREEN THESSALY

14:00-14:45 The Pre-Forum Hub: Networking & Ideas

Νetworking – Παράλληλες Δράσεις – Παρουσίαση δράσεων

εκπαίδευσης – ανακύκλωσης & βραβεύσεις

«Learn Green – Εκπαίδευση για έναν Καλύτερο Πλανήτη»

Συντονίστρια: Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Συμμετέχουν:

• Δανδέλια Ιωάννα (Υπεύθυνη Επικοινωνίας Cigaret

Cycle ΑΜΚΕ)

• Ζέρβας Νικόλαος (Αν. Διευθυντής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Λάρισας- Υποψήφιος Δρ. Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας)

• Ξανθόπουλος Χαράλαμπος (Φυσικός – Συνιδιοκτήτης

ενωμένων Φροντιστηρίων Λάρισας)

• Παλιούρας Βασίλειος (ΠΕ 02 Φιλόλογος – 10ο Γυμνάσιο

Λάρισας)

• Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα (ΠΕ80 – Οικονομίας-

Διευθύντρια 10ου Γυμνασίου Λάρισας)

• Σαΐτης Ευθύμιος (Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας

ανακύκλωσης ECO LINE)

• Σαράφη Μαρία (Αντιπρόεδρος Β’ Marketing Club

Greece)

• Φιλίνη Ελένη (Ηθοποιός)

«Green in Action – Όταν η αλλαγή ξεκινά από εμάς»

Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης

Συμμετέχουν:

• Δρ Κάλλα Θεοδώρα (Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ60 &

πρόεδρος Ομίλου για την UNESCO Λάρισας)

• Καρτσάκης Γιώργος (Εντεταλμένος Σύμβουλος Οδικής

Ασφάλειας Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακός

Σύμβουλος Κρήτης – Μέλος της Επιτροπής

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης

– Αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Λασιθίου –

Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας

ΟμοσπονδίαςΑστυνομικών)

• Νάκου Μαριάνα (Ιατρός Παθολογοανατόμος,

Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Λάρισας)

 Σάτρα Μαρία ( Επ. Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής ΠΘ)

• Τσιουγκρής Σεραφείμ (Εθελοντής πυρονόμος στον 1ο

ΠΣ Αθηνών- Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης

Εθελοντών Πυροσβεστών)

«Γυναίκες στην Επιχειρηματικότητα: Καινοτομία με

Βιώσιμο Αποτύπωμα – Women in Entrepreneurship:

Innovation with a Sustainable Impact»

Συντονίστρια: Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Συμμετέχουν:

• Γιαννόπουλος Γιώργος (Ηθοποιός)

• Βουλάγγα- Τριανταφύλλου Ιωάννα (Γεωπόνος –

Επιχειρηματίας Αγροδιατροφικού Τομέα – Δημιουργός

Προϊόντων Αμυγδάλου)

• Κόθρου Εύη (Υπεύθυνη Εισαγωγών Εξαγωγών και

Πωλήσεων εταιρείας Αφοι Κόθρου & ΣΙΑ ΟΕ –

Πλατωτεχνική)

• Κόθρου Μαρία (Υπεύθυνη Οικονομικού Τμήματος

εταιρείας Αφοι Κόθρου & ΣΙΑ ΟΕ – Πλατωτεχνική)

• Κοντογιάννη Μάγδα (Κτηνοτρόφος – Γραμματέας

Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής Άγιος

Γεώργιος)

• Μπότη Μαρία (Επιχειρηματίας Βιωσιμότητας

Αγροδιατροφής)

14:45 The Main Stage Event Χαριτάτος-Παπακωστοπούλου

Χαιρετισμός: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και

Τυρνάβου Ιερώνυμος

Χαιρετισμός: Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.

Παπαστεργίου Δημήτρης

15:00-15:15 ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ: Χαριτάτος-Παπακωστοπούλου με

τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα Δημήτρη.

15:15 Χαιρετισμός: Οικοδεσπότης Δήμος: Δήμαρχος Λάρισας

– κ. Μαμάκος Αθανάσιος

Χαιρετισμός: Πρόεδρος ΠΕΔ – Δήμαρχος Τρικκαίων –- κ.

Σακκάς Νικόλαος

Παρουσίαση Europe Direct: Επικεφαλής του Europe Direct

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Διευθυντής του Περιφερειακού

Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας – κ.

Χατζηκαμαγιάννης Βασίλης

1. 15:30-15:50 «From Idea to Action: Innovation and

Entrepreneurship for a Sustainable Future – Από την Ιδέα

στην Πράξη: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα για ένα

Βιώσιμο Αύριο»

Συντονιστές: Σπύρος Χαριτάτος – Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Συμμετέχουν:

 Αλμπάνης Ανδρέας (PhD, MSc Κοινωνιολόγος –

Projects and Proposals Manager, Ινστιτούτο Ανάπτυξης

Επιχειρηματικότητας)

 Γενιτσεφτσής Χρήστος (Χημικός Msc Green Marketing-

CEO Spirito Group)

 Ιωάννου Στέλλα (COO, Ινστιτούτο Ανάπτυξης

Επιχειρηματικότητας)

 Κουρέτας Δημήτρης (Περιφερειάρχης Θεσσαλίας)

 Μαμάκος Αθανάσιος (Δήμαρχος Λαρισαίων)

 Δρ Σκαπέρδα Ζωή Βασιλική (Chief Scientific Officer

Foodoxys & Olea Fortius)

 Τσάγκαρη Αναστασία (Projects and Proposals Manager,

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας)

15:50-16:00 ONE TO ONE: Χαριτάτος –

Παπακωστοπούλου με τον Υφυπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ανδριανό Γιάννη.

2. 16:00-16:20 «Business in the New Green Economy – Η

Επιχειρηματικότητα στη Νέα Πράσινη Εποχή»

Συντονιστής: Βαγγέλης Βουλάγκας

Συμμετέχουν:

 Αντωνακάκη Μαρία (Αντιπρόεδρος ΠΟΕΣΕ – Πρόεδρος

Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου)

 Γκάγκος Κώστας (Interior Designer)

• Καραλαριώτου Ρένα (Γενική Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς

Ελλάδας)

 Μπασδάνης Αριστοτέλης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Μαγνησίας και Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή

Ένωση)

• Νικολάου Ντίνα (ΣΕΦ – Συγγραφέας)

 Παπαλέξης Δημήτριος (Α΄Αντιπρόεδρος του

Επιμελητηρίου Λάρισας)

16:20-16:30 Ημέρα της Ευρώπης 9 Μαΐου

ΟΝΕ ΤΟ ΟΝΕ: Χαριτάτος-Παπακωστοπούλου με τον

Ευρωβουλευτή ΝΔ κ. Κεφαλογιάννη Μανώλη.

16.30-16.45 Fire Chat: Χαριτάτος-Παπακωστοπούλου –

με τη Δικηγόρο-Πολιτικό κα. Λιακούλη Ευαγγελία και

τη βουλευτή Μαγνησίας ΝΔ – δικηγόρο – τ. υφυπουργό

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – πρώην

Υφυπουργό Υγείας κα. Μακρή Ζέττα

και την κα. Πρεζεράκου Ερρικα – Attica Vice Governor

Education – CEO Replayce Education – Replaycer

Evriheart.

3. 16:45-17:05 «Green Medicine – Η Υγεία του Ανθρώπου

μέσα από την Υγεία του Πλανήτη»

Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης

Συμμετέχουν:

• Βάσιου Αικατερίνη (Ιατρός Ακτινολόγος – Καθηγήτρια

Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΘ – Υπεύθυνη Κέντρου

Μαστού ”ΙΑΣΩ Θεσσαλίας”)

• Βλυχού Μαριάννα (Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής ΠΘ

Διευθύντρια ΕΡΓ Ακτινολογίας ΠΓΝ Λάρισας)

• Γαλλιού Μαρία (Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ

Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας)

• Μπούτσικος Γεώργιος MD, PhD, FRCS, FEBS, CEBS

(Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού – Μαστολόγος –

Δ/ντής Τμήματος Χειρουργικής Μαστού ”ΙΑΣΩ

Θεσσαλίας” – f. Consultant Oncoplastic Breast

Surgeon, St George’s University Hospital NHS

Trust, London, UK)

• Πράπας Σωτήρης (Διευθυντής Κλινικής του

Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν”

και μόνιμος Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Καρδιοθωρ

ακοχειρουργικής Εταιρείας (W.S.C.T.S.))

• Συμεωνίδου Βαρβάρα (Βιολόγος – Διαιτολόγος –

Διατροφολόγος, MMed Sc (Master of Science U.K.))

• Τσιλιμίγκας Νίκος (Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας Χειρουργικής Θώρακα-Καρδιάς Αγγείων)

• Τσούγκος Ιωάννης (Καθηγητής Ιατρικής,Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας – Διευθυντής Εργ. Ιατρικής Πληροφορικής κ

Βιοϊατρικής Απεικόνισης – Επισκέπτης καθηγητής King’s

College London)

4. 17:05-17:25 «A Science at the Heart of Sustainability – Η

Επιστήμη στο Επίκεντρο της Βιωσιμότητας»

Συντονιστές: Σπύρος Χαριτάτος-Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

Συμμετέχουν:

• Αυγερινός Αναστάσιος (Γενικός Διευθυντής του

Θρακικού Ζεολίθου)

• Κέλλας Χρήστος (Ιατρός – Βουλευτής)

• Ντογκούλης Δημήτριος (Γεωπόνος ΑΠΘ-Μελετητής –

Πρόεδρος ΔΕ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής

Ελλάδος – Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων

Αγροτικής Συμβουλευτικής – Ιδιοκτήτης εταιρείας

ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΗ ΟΕ.)

• Καθηγητής, Δρ Παπαχατζής Αλέξανδρος (Πρόεδρος

Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας – Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας)

• Σοφολόγης Δημήτριος (Γεωπόνος – Περιφερειακός

Σύμβουλος Θεσσαλίας – Πρώην Πρόεδρος

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων)

• Ταταρίδας Αλέξανδρος (Διασύνδεση επιστήμης και

πολιτικής)

• Δρ Τέκος Φώτης (Διευθύνων Σύμβουλος FoodOxys,

Olea Fortius)

• Τσέτσιλας Δημήτρης (Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς

Τομέα & Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας)

17:25-17:35 ONE TO ONE: Χαριτάτος-

Παπακωστοπούλου με τον Kαθηγητή Γεωργίας &

Βιολογικής Γεωργίας – Διευθυντή Εργ Γεωργίας, Γεωπ.

Παν. Αθηνών Dr., Drhc., Μπιλάλη Δημήτριο.

5. 17:35-17:55 «The Role of Local Government in

Sustainable Development – Ο ρόλος της τοπικής

αυτοδιοίκησης στη βιώσιμη ανάπτυξη»

Συντονιστής: Βαγγέλης Βουλάγκας

Συμμετέχουν:

• Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος Λάρισας

(Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών

Παρεμβάσεων))

• Γάτσας Νίκος (Δήμαρχος Ελασσόνας)

• Γκουντάρας Αντώνης (Δήμαρχος Αγιάς)

• Εσκίογλου Ιορδάνης (Μάκης) (Δήμαρχος Φαρσάλων)

• Ζέρβας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος Βόλου)

• Μιτζικός Μιχαήλ (Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου)

• Μουταρέλος Πέτρος (Αντιδήμαρχος Καρδίτσας)

• Νάνος Παναγιώτης (Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα)

• Ξηντάρης Άγγελος (Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Σκοπέλου)

• Στεργίου Ανδρέας (Δήμαρχος Αργιθέας)

17:55-18:05 ONE TO ONE: Χαριτάτος-Παπακωστοπούλου

με τη Δικηγόρο – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπ.

Δικαιοσύνης κα. Γερασιμούλα Στάμου

6. 18:05-18:25 «Think Green, Act Sustainable – Ο

Τουρισμός στη Μετάβαση προς την Αειφορία»

Συντονίστρια: Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά

Συμμετέχουν:

• Καπετάνος Χρήστος (Βουλευτής ΝΔ)

• Κρικέλη Αθηνά (Ellopia Films USA & Συνεργάτης

Παραγωγός National Geographic)

• Ντιντή Χρύσα (Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων

Περιφέρειας Θεσσαλίας)

• Στρατίκης Αποστόλης (Σύμβουλος Βιώσιμου

Εναλλακτικού Τουρισμού από την Αμερικανική Γεωργική

Σχολή & Τour Operator “DIAVATES”)

• Συρόπουλος Ντίνος (Τεχνικός Ορθής Στάσης Σώματος

στο Αμαξίδιο)

• Τσιμπανάκος Αποστόλης (Ιδρυτής Terra Pindus

Κοιν.Σ.Επ / Επικεφαλής Pindus Trail)

• Τσουκαρέλης Σωτήρης (Ιδρυτικό μέλος και Υπεύθυνος

Κοινωνικής Καινοτομίας της Κοιν.Σ.Επ «Τα Ψηλά Βουνά»)

• Χατζηβρέττας Βασίλειος (Εκλεγμένος Σύμβουλος της

Τοπικής Κοινότητας Ευόσμου – Talent Acquisition

Specialist)

18.25: Λήξη Συνεδρίου

*Όλοι οι συμμετέχοντες εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά

Φωτογραφίες: