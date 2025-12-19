Eισαγγελική έρευνα για τη γέφυρα Αλκαζάρ – Παρέμβαση μετά τη συσσώρευση φερτών υλικών

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα παρήγγειλε χθες η διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου, με αφορμή την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη γέφυρα Αλκαζάρ και ειδικότερα από τον τεράστιο όγκο φερτών υλικών που συγκεντρώθηκαν μετά την κακοκαιρία “Byron” που έπληξε και τη Θεσσαλία στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθούν τα αδικήματα, της αποτροπής κοινού κινδύνου, της επικίνδυνης βλάβης σε δημόσια εγκατάσταση και τέλος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Από τη σημερινή αυτοψία θα ληφθεί φωτογραφικό υλικό για να αποτυπωθεί ο όγκος, η φύση και η θέση των φερτών υλικών, ενώ θα ερευνηθεί εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν προβεί σε έλεγχο και καθαρισμό της κοίτης του ποταμού, όπως και αν είχαν ληφθεί προληπτικά αντιπλημμυρικά έργα και ποια, και τέλος αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις υπηρεσιακοί παράγοντες.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)