Eνισχύονται οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων – Ορκίστηκαν 13 μόνιμοι υπάλληλοι

Στην πρόσληψη 13 μονίμων υπαλλήλων, επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων.

Τους νέους υπαλλήλους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών – Τουρισμού και Εξωστρέφειας, κ. Φώτη Τζατζάκη, Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρη Λεωνιδάκη, Πρασίνου, κ. Βάιο Κυριτσάκα και Πολιτισμού, κ. Θωμά Ρετσιάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.

Με την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας ο Δήμαρχος Λαρισαίων κι αφού καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους σημείωσε ότι είναι «μία σημαντική στιγμή για τον Δήμο», καθώς υπάρχει η «βούληση για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό».

«Όλους τους εργαζόμενους του Δήμου σας θεωρούμε συνεργάτες κι ως Δημοτική Αρχή επιθυμούμε να έχουμε μία ουσιαστική συνεργασία για το συμφέρον των πολιτών της Λάρισας», πρόσθεσε ο κ. Μαμάκος.

Με την ολοκλήρωση της τελετής ξεκινά και η επίσημη ανάληψη καθηκόντων των επιτυχόντων της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι τοποθετούνται άμεσα σε οργανικές θέσεις του Δήμου.

Οι ειδικότητες των προσληφθέντων αφορούν, μεταξύ άλλων, σε οδηγούς, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, χειριστών μηχανημάτων έργου και τεχνικών οχημάτων.