Eνοχος φορτηγατζής για θανατηφόρο τροχαίο – Εχασε τη ζωή της 46χρονη Λαρισαία

Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε χθες ένας 55χρονος οδηγός φορτηγού, με αφορμή το θάνατο 46χρονης Λαρισαίας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε παραμονή του Δεκαπενταύγουστου του 2021.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Ανισόπεδου κόμβου της Αγιάς, στη συμβολή της Νέας Εθνικής (ΠΑΘΕ) με την Παλαιά Εθνικής Οδό Λάρισας – Βόλου, λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε 26χρονος Λαρισαίος, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε μετωπικά στο αριστερό πλαϊνό μέρος του φορτηγού που οδηγούσε 55χρονος, ενώ εξερχόταν της ΠΑΘΕ με κατεύθυνση στο ρεύμα προς Λάρισα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η 46χρονη συνεπιβάτιδα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά από 5 ημέρες νοσηλείας.

Ο 55χρονος κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, με τριετή αναστολή.

