Eνταση στο δημοτικό συμβούλιο – Αποχώρησε η “Συμπαράταξη” με αιχμές για τη σύμβαση για το πράσινο

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λαρισαίων με την “Συμπαράταξη Λαρισαίων” να αποχωρεί πριν πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια.

Τα μέλη τη μείζονος αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ενώ από τη δημοτική αρχή γίνεται λόγος για “πολιτικό θέατρο”, επισημαίνοντας πως οι παρατάξεις είχαν ενημερωθεί εγκαίρως μέσω της εισήγησης που είχε αποσταλεί στους δημοτικούς συμβούλους για τη σύμβαση που αφορά στο πράσινο.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει ότι “αποχώρησε από τη διαδικασία, πριν την ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύμβαση συντήρησης των χώρων πρασίνου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο και συνολικό κόστος που μπορεί να φτάσει τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοτική αρχή ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 5 Αυγούστου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, να εγκρίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις της δημοτικής περιόδου, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο ενημέρωσης και ουσιαστικής επεξεργασίας. Αρνήθηκε, μάλιστα, να δώσει τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον προϋπολογισμό και τα ποσά που η ίδια η εισήγησή της περιλάμβανε.

Η επίκληση του νέου Κώδικα δεν δικαιολογεί το κατεπείγον. Η αλλαγή της νομοθεσίας ήταν γνωστή εδώ και εβδομάδες. Το μοναδικό επιχείρημα της δημοτικής αρχής ήταν να μη χαθεί χρόνος στον διαγωνισμό. Όμως οι επιλογές και η έλλειψη προγραμματισμού της δεν μπορούν να μετατρέπονται σε κατεπείγον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν προκαλεί εντύπωση.

Μόλις στην προηγούμενη συνεδρίαση ο Δήμαρχος εμφανίστηκε ως δήθεν υπερασπιστής της… διαφάνειας, υπερασπιζόμενος την επιλογή εκχώρησης της Εμποροπανήγυρης σε ιδιώτη, μια επιλογή που εξέθεσε τον Δήμο πανελλαδικά και τον έφερε στο επίκεντρο του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Και δεν σταμάτησε εδώ.

Στην ίδια συνεδρίαση απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση και για τον διαγωνισμό των 950.000 ευρώ για τις παιδικές χαρές, τον οποίο η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνήθηκε να εγκρίνει, κρίνοντας ότι μη νόμιμος όρος της διακήρυξης αλλοίωσε τον ανταγωνισμό. Η μοναδική εξήγηση της δημοτικής αρχής ήταν ένα… «λάθος στο copy–paste».

Η διαφάνεια δεν είναι σύνθημα. Είναι στάση απέναντι στους θεσμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μηχανισμό ταχείας επικύρωσης προειλημμένων αποφάσεων. Ο νέος Κώδικας δεν ανέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για τόσο σημαντικές συμβάσεις ώστε να νομιμοποιούνται αποφάσεις με διαδικασίες εξπρές.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων συμμετείχε στη συζήτηση, κατέθεσε αναλυτικά τις ενστάσεις της και αποχώρησε από την ψηφοφορία.

Δεν αποχωρήσαμε από τον έλεγχο.

Αποχωρήσαμε από τη νομιμοποίηση μιας διαδικασίας που ακυρώνει στην πράξη τον θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι για τη δημοτική αρχή η διαφάνεια δεν αποτελεί αρχή διοίκησης. Αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας. Άλλα λέει όταν απευθύνεται στους πολίτες και άλλα πράττει όταν καλείται να λογοδοτήσει”.

Δ. Λαρισαίων: Πολιτικό θέατρο η αποχώρηση της “Συμπαράταξης”

“Η σημερινή αποχώρηση της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτέλεσε μια προαποφασισμένη επικοινωνιακή παράσταση.

Και η απόδειξη είναι αδιάψευστη.

Η ανακοίνωσή τους είχε ήδη συνταχθεί, αποσταλεί και δημοσιευθεί στα μέσα ενημέρωσης πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ήταν γραμμένη σε παρελθοντικό χρόνο: «συμμετείχαμε», «καταθέσαμε», «αποχωρήσαμε». Με άλλα λόγια, είχαν αποφασίσει το τέλος της συνεδρίασης… πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συζήτηση.

Κι όμως, είναι οι ίδιοι που κατηγορούν τη δημοτική αρχή για δήθεν «προειλημμένες αποφάσεις». Η μόνη προειλημμένη απόφαση που αποδείχθηκε σήμερα ήταν η δική τους αποχώρηση.

Όποιος έχει ήδη γράψει και δημοσιοποιήσει την ανακοίνωσή του πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση δεν προσέρχεται για να ενημερωθεί, να ακούσει ή να πειστεί. Προσέρχεται απλώς για να εκτελέσει ένα επικοινωνιακό σενάριο που έχει ήδη μοιράσει στον Τύπο.

Από εκεί και πέρα, οι ισχυρισμοί τους καταρρέουν ένας προς έναν.

Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε επειδή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταφέρει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα λήψης της σχετικής απόφασης, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία ώστε να μη δημιουργηθεί ούτε μία ημέρα κενό μετά τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης.

Η Συμπαράταξη το γνώριζε. Όπως γνώριζε ότι η εισήγηση είχε αποσταλεί εγκαίρως σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Όπως γνώριζε ότι η πρόσκληση είχε αναρτηθεί από τις 3 Αυγούστου.

Κυρίως, όμως, γνώριζε το αντικείμενο της σύμβασης, αφού στις 21 Ιουλίου μέλη της συμμετείχαν στη Δημοτική Επιτροπή και ψήφισαν ομόφωνα τη συγκρότηση της επιτροπής του ίδιου διαγωνισμού.

Επομένως, οι ισχυρισμοί περί αιφνιδιασμού και έλλειψης ενημέρωσης δεν αντέχουν ούτε στον στοιχειώδη έλεγχο.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις αναφορές περί δήθεν «λευκών ποσών».

Υπάρχει συγκεκριμένη πολυετής ανάληψη υποχρέωσης, με σαφές αντικείμενο, συγκεκριμένη χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και αναλυτική κατανομή των πιστώσεων ανά οικονομικό έτος.

Η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης δεν αποτελεί πραγματοποιημένη δαπάνη, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα για λόγους εντυπώσεων.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η επίκληση της… θεσμικότητας από μια παράταξη που, όταν διοικούσε τον Δήμο, χρησιμοποιούσε κατ’ επανάληψη τις διαδικασίες του κατεπείγοντος για σοβαρά θέματα.

Τότε όλα ήταν θεσμικά. Σήμερα έγιναν ξαφνικά «αντιδημοκρατικά».

Το πιο αποκαλυπτικό, όμως, είναι άλλο. Η Συμπαράταξη δεν τόλμησε να καταψηφίσει τη σύμβαση. Δεν είπε ότι είναι παράνομη. Δεν είπε ότι είναι υπερκοστολογημένη. Δεν είπε ότι η πόλη δεν χρειάζεται τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.

Απλώς αποχώρησε. Γιατί η αποχώρηση είναι η μοναδική επιλογή που απαλλάσσει από την ευθύνη της ψήφου. Αν θεωρούσαν τη σύμβαση παράνομη, όφειλαν να την καταψηφίσουν. Δεν το έκαναν. Αν θεωρούσαν ότι ήταν αναγκαία, όφειλαν να την υπερψηφίσουν. Πάλι δεν το έκαναν.

Επέλεξαν την τρίτη οδό. Την αποχώρηση.

Δηλαδή τη μοναδική επιλογή που δεν απαιτεί πολιτικό θάρρος”.

Τέλος, ο χαρακτηρισμός της υπηρεσιακής μελέτης ως «μπορμπότσαλα» δεν αποτελεί πολιτική κριτική. Αποτελεί προσβολή προς τους επιστήμονες και τους εργαζόμενους του Δήμου που συνέταξαν και υπέγραψαν τη μελέτη.

Αν υπάρχουν λάθη, ας υποδείξουν συγκεκριμένες ποσότητες, τιμές ή τεχνικές προδιαγραφές. Οι υπηρεσιακές μελέτες αντικρούονται με στοιχεία, όχι με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Η Λάρισα δεν έχει ανάγκη από ανακοινώσεις που γράφονται πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση. Η Λάρισα, έχει χορτάσει από «παραστάσεις» αποχώρησης.

Έχει ανάγκη από αποφάσεις. Και πολίτες γνωρίζουν καλά ποιοι αναλαμβάνουν ευθύνες και ποιοι αποχωρούν από αυτές.