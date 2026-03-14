Eπανέρχονται μέχρι τέλος του έτους τα βυθιζόμενα κολονάκια στους κεντρικούς πεζόδρομους της Λάρισας

Το “πράσινο φως” για την επαναλειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών δόθηκε από τα όργανα του Δήμου Λαρισαίων.

Πριν λίγες ημέρες η δημοτική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πεζοδρόμων, ενώ μόλις προχθές το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με την αρνητική ψήφο της “Λαϊκής Συσπείρωσης”) τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 954.191,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 184.682,16 ευρώ.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Κώστα Αργυρόπουλο αν όλα κυλήσουν ομαλά, τα βυθιζόμενα κολονάκια αναμένεται να επαναλειτουργήσουν στο τέλος του έτους.

Η “Συμπαράταξη Λαρισαίων”

“Kατέρρευσε η απαξίωση των βυθιζόμενων μπαρών” αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η “Συμπαράταξη Λαρισαίων”.

Η ανακοίνωση:

Καλωσορίζουμε τη Δημοτική Αρχή Μαμάκου στη λογική προστασίας του δημόσιου χώρου. Είναι καιρός, να αποδοθούν πάλι ασφαλείς οι πεζόδρομοι στους πεζούς, μετά από δυο χρόνια αδιαφορίας.

Η αλλαγή πολιτικής της Δημοτικής Αρχής για επαναλειτουργία του πρωτοποριακού αυτόματου συστήματος βυθιζόμενων μπαρών και αναγνώρισης πινακίδων στη Λάρισα αποτελεί σίγουρα θετική είδηση για την πόλη. Η ρητορική απαξίωσης του συστήματος, με τα απαράδεκτα υπονοούμενα στελεχών της Δημοτικής Αρχής Μαμάκου κατέρρευσε με πάταγο. Και δεν μπορεί παρά να χαιρετίσουμε την τοποθέτηση του νέου αρμόδιου Αντιδημάρχου που αναγνώρισε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της Τρίτης την σπουδαιότητα και μεγάλη ωφέλεια για την πόλη του συστήματος αυτού στην προηγούμενη περίοδο. Έχουν, δυστυχώς, προηγηθεί δύο χρόνια αδράνειας και μη λειτουργίας του συστήματος με μόνη χαμένη την πόλη και τους κατοίκους της, που γύρισε χρόνια πίσω.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Λάρισα είχε εγκατασταθεί από τις 25/7/2021 από τη Δημοτική Αρχή Καλογιάννη ένα πρωτοποριακό αυτόματο σύστημα διαχείρισης των πεζοδρόμων του ιστορικού κέντρου, με βυθιζόμενες μπάρες και αναγνώριση πινακίδων οχημάτων. Το σύστημα κάλυπτε συνολικά 45 σημεία ελέγχου σε ζώνη εμβαδού 397 στρεμμάτων και μήκους 3,6 χλμ., εξασφαλίζοντας μετρήσιμη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων κατά 67,46% στο Βόρειο και 69,49% στο Νότιο τμήμα, βελτίωση της ασφάλειας, τάξη στην τροφοδοσία καταστημάτων και προστασία του δημόσιου χώρου. Η πόλη έλαβε αναγνώριση και διεθνή βραβεία Smart Cities, παρουσιάζοντας το σύστημα στο Smart City Expo World Congress στη Βαρκελώνη το 2022.

Δυστυχώς, με ευθύνη της δημοτικής αρχής Μαμάκου, το σύστημα σταμάτησε να λειτουργεί στις 10/4/2024 και παρέμεινε εκτός λειτουργίας επί δύο χρόνια, δημιουργώντας χάος στους πεζόδρομους της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον…. Ιανουάριο του 2025 to γραφείο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, δικαιολογώντας την πολιτική απόφαση να μην ασκηθεί έφεση στην απόφαση του Επιτρόπου (παρά την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας), μας ενημέρωνε πως προχωράνε άμεσα σε νέα διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου «να αποφευχθούν οι χωρίς λόγο δικαστικές καθυστερήσεις». Από τότε πέρασαν 15 μήνες! Οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής Μαμάκου οδήγησαν σε:

Απαξίωση και καταστροφή υλικών του συστήματος στα σημεία των πεζοδρόμων και στο Κέντρο Ελέγχου

Ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων εντός των πεζοδρόμων

Απώλεια έξι αδειών λογισμικού (software) που ήταν σε ισχύ έως το 2025

Σημαντικές επίσης ήταν οι αυξήσεις τιμών σε βασικά υλικά σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό:

Βυθιζόμενο κολωνάκι: 2.800 € αντί 2.470 €

Κάμερα ανίχνευσης οχημάτων: 4.000 € αντί 1.950 €

Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων: 1.800 € αντί 1.430 €

Η νέα προσπάθεια λειτουργίας του συστήματος από τη Δημοτική Αρχή Μαμάκου με δεδομένη την απαξίωσή του στη συνείδηση των πολιτών, ξεκινά με πιο δυσμενείς όρους. Εκφράζουμε το φόβο μας ότι αποτελεί μία άτολμη επαναφορά μίας υποδεέστερης λειτουργίας με δυνατότητα επαναλειτουργίας του συστήματος σε 34 από τα 45 σημεία (11 σημεία χωρίς αποκατάσταση λειτουργίας, που είναι επιβεβλημένο λόγω χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ) και με περιορισμένο ωράριο ελέγχου Δευτέρα-Παρασκευή, χωρίς κάλυψη Σαββατοκύριακου, που είναι δεδομένη η αθρόα κίνηση των πολιτών.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα παρακολουθεί στενά την επαναλειτουργία του συστήματος και θα παρέχει εποικοδομητική στήριξη όπου χρειαστεί, υπερασπιζόμενη την ανάγκη για πλήρη και ασφαλή λειτουργία των πεζοδρόμων της πόλης.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Κώστα Γκιάστα, Ελευθερία)