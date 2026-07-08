Eπεισόδιο ανηλίκων με μαχαίρωμα τη νύχτα στη Λάρισα – Νεαρός οδηγήθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο (φωτο)

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της οδού Αιόλου στη Λάρισα, δίπλα από το 2ο Γενικό Λύκειο, όταν συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι (φωτό).

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο μικρό πάρκο της οδού Αιόλου, με κατοίκους και περαστικούς να αναστατώνονται από τη συμπλοκή και να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματισμένο ανήλικο μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Την υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή, καθώς και τον ρόλο των εμπλεκομένων στο περιστατικό.

kosmoslarissa.gr (φωτό peiniosnews.gr)