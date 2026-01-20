Eπιθεώρηση Κυρανάκη στα έργα Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Έτοιμη η γραμμή το καλοκαίρι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης στο κρίσιμο θεσσαλικό τμήμα μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που είχε προκαλέσει η θεομηνία “Daniel”.

Κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα, όπου επιθεώρησε την πορεία των εργασιών σε διάφορα σημεία, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Kωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στο έργο ως κομβικής σημασίας για τη λειτουργία και την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Σε δήλωσή του ο υπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

“Τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ασταμάτητα, χειμώνα και καλοκαίρι, με βροχή, ζέστη ή κρύο, οι άνθρωποι στα εργοτάξια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο, ο σιδηρόδρομος να μπει επιτέλους σε νέες ράγες.

Τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, υπογράψαμε τη σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση του άξονα. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι ολόκληρος ο άξονας να λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους της ΜΕΤΚΑ. Οι ρυθμοί και η συνέπεια που δείχνουν είναι σημαντικά, συγκριτικά με άλλα δημόσια έργα, και εξασφαλίζουν ότι τα νέα τρένα θα κινούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία παράταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών έχει καλυφθεί από τα συνεργεία. Παρακολουθούμε το έργο εβδομάδα – εβδομάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο κόσμος περιμένει το έργο και είμαστε αποφασισμένοι να το ολοκληρώσουμε εντός χρονοδιαγράμματος”.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα: