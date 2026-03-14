Eργα και δράσεις με επίκεντρο τη Λάρισα στη συνάντηση Κοντογεώργη – Μαμάκου (βίντεο)

Η ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία Κυβέρνησης και Δήμου Λαρισαίων, αναφορικά με έργα και δράσεις που καθορίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη και του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου, νωρίς σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Οι δύο άνδρες είχαν μια ζεστή και εποικοδομητική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε έμφαση στην πορεία των έργων, στην αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες καταστροφές, αλλά και τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα, με αφορμή και τη συζήτηση για την κατάρτιση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Κινητήριος δύναμη» η Λάρισα

«Για μας η περιφερειακή ανάπτυξη είναι όρος συνοχής και όρος βιωσιμότητας της πατρίδας μας. Η Θεσσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής και η Λάρισα είναι κινητήριος δύναμη. Έχουμε μια σταθερή και εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμαρχο, στο πρόσωπο του οποίου θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της Αυτοδιοίκησης. Γιατί ό,τι κάνουμε -ειδικά στην Περιφέρεια- περνά μέσα και από την Αυτοδιοίκηση, με τον συντονισμό κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης να είναι απαραίτητος και αναγκαίος», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο κ. Κοντογεώργης.

«Καλωσορίζω στη Λάρισα τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κ. Θανάση Κοντογεώργη. Η παρουσία του στην πόλη μας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής.

Η συνεργασία του Δήμου μας με την κυβέρνηση είναι ήδη ουσιαστική και παραγωγική. Προσδοκούμε στη συνέχισή της και στην περαιτέρω ενίσχυσή της, ώστε μέσα από κοινές πρωτοβουλίες να προχωρήσουν έργα και δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανθεκτικότητα και τη συνολική πρόοδο της Λάρισας», τόνισε ο κ. Μαμάκος.

Οι κ.κ. Κοντογεώργης και Μαμάκος αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου, μετά το Πάσχα, καθώς κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί ξανά τις τέσσερις πρωτεύουσες των θεσσαλικών νομών, καθώς, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, θα παρουσιαστεί ο κοινός σχεδιασμός για την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας, το επόμενο διάστημα.