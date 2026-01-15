Eργα 8 εκατ. ευρώ σε δομές υγείας της Λάρισας

Παρεμβάσεις 8 εκατ. ευρώ σε δομές υγείας της Λάρισας, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην επιθεώρηση των έργων μετείχαν ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης και η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Ρένα Καραλαριώτου.

Σε ανάρτησή της η κα. Καραλαριώτου αναφέρει:

“Σήμερα, μαζί με τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτη Σερέτη, επισκεφθήκαμε το Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, για να δούμε από κοντά σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της υγείας.

Επιθεωρήσαμε παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) και αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις δομές υγείας στον Νομό Λάρισας.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, μαζί με τη Διοικήτρια κα Μαίρη Κουτσιούμπα, είδαμε τις εργασίες για τον νέο αγγειογράφο και τη νέα Παιδιατρική Κλινική.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με τον Διοικητή κ. Γρηγόρη Βλαχάκη, επισκεφθήκαμε τους νέους χώρους για τη Γυναικολογική Κλινική και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Επισης , επισκεφθήκαμε τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων, που ανακατασκευάζονται ριζικά.

Όλα αυτά εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργείου Υγείας, με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, για την ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόκειται για έργα που αλλάζουν τον χάρτη της υγείας στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτη Σερέτη , στους Διοικητές των Νοσοκομείων και στους συνεργάτες τους, οι οποίοι σχεδίασαν και προτεραιοποίησαν τα έργα που σήμερα υλοποιούνται.

Στόχος μας: καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους της υγείας και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.”