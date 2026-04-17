Eρευνα της Αlco για την Περιφέρεια Θεσσαλίας – 68% θετικές γνώμες για τον Κουρέτα

Η δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρία Alco (για τη larissanet.gr), καταγράφει μια συνολικά θετική εικόνα για τη διοίκηση της Περιφέρειας και προσωπικά για τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Ο βασικός πολιτικός πυρήνας του ευρήματος είναι ότι η Περιφέρεια εμφανίζει πρόσημο βελτίωσης στα μάτια των πολιτών, ενώ ο ίδιος ο Περιφερειάρχης διαθέτει ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα, ευρύτερο από τα στενά όρια της εκλογικής του βάσης.

Συγκεκριμένα, το 40% των πολιτών θεωρεί ότι η Θεσσαλία βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν από τις περιφερειακές εκλογές, έναντι 15% που τη θεωρεί χειρότερη, ενώ το 38% δηλώνει ότι η κατάσταση παραμένει ίδια.

Σε επίπεδο προσωπικής αποδοχής, η εικόνα του Περιφερειάρχη είναι ακόμη πιο ισχυρή. Το 68% δηλώνει θετική γνώμη για το πρόσωπό του, ενώ η ικανοποίηση από το έργο του κινείται σε αξιοπρεπές αλλά βελτιώσιμο επίπεδο: 11% δηλώνει «πολύ» ικανοποιημένο και 34% «αρκετά», την ώρα που 32% δηλώνει «λίγο» και 13% «καθόλου».

Παράλληλα, το 51% τον κρίνει αρκετά ή πολύ αποτελεσματικό και το 50% αρκετά ή πολύ κοντά στους πολίτες. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι ο Κουρέτας έχει πετύχει να συγκροτήσει ένα ισχυρό πολιτικό προφίλ αξιοπιστίας, εγγύτητας και προσωπικής αποδοχής. Το ισχυρότερο πολιτικό εύρημα είναι η προοπτική επανεκλογής.

Το 53% των ερωτώμενων απαντά ότι ο Δημήτρης Κουρέτας πρέπει να επανεκλεγεί, έναντι 22% που απαντά αρνητικά, ενώ 25% δεν τοποθετείται. Το εύρημα αυτό συνιστά καθαρό πλεονέκτημα για εν ενεργεία Περιφερειάρχη και υποδηλώνει ότι, στην παρούσα φάση, η διοίκηση εισέρχεται σε τροχιά πολιτικής ηγεμονίας.

Την ίδια στιγμή, το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων ή μη τοποθετούμενων πολιτών δείχνει ότι υπάρχει ακόμη ανοιχτό πεδίο πολιτικής διεύρυνσης.

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα των πολιτών, τα κυρίαρχα προβλήματα είναι απολύτως υλικά και συγκεκριμένα: κατάσταση οδικού δικτύου (16%), αντιπλημμυρικά έργα (14%), ακρίβεια (14%), απουσία εργοταξιακής/αναπτυξιακής παρουσίας και έργων υποδομής (8%), ανεργία (6%) και αγροτικά ζητήματα (5%).

Η επιμέρους αξιολόγηση της δράσης της Περιφέρειας επιβεβαιώνει την ίδια εικόνα. Τα καλύτερα αποτελέσματα εντοπίζονται στην προβολή της Περιφέρειας (57% θετική γνώμη), στην εξυπηρέτηση πολιτών (51%) και στα αναπτυξιακά έργα (51%). H οδοποιία εμφανίζει ελαφρώς αρνητικό ισοζύγιο, ενώ αντίθετο με τους χειρισμούς της Περιφερειακής Αρχής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων εμφανίζεται το 44% και το 29% τους χαρακτηρίζει σωστούς.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι και το γεγονός ότι η αποδοχή του Κουρέτα ξεπερνά κομματικές γραμμές. Η θετική γνώμη για το πρόσωπό του είναι πολύ υψηλή όχι μόνο στους ψηφοφόρους που προέρχονται από τον δικό του πολιτικό χώρο, αλλά και σε ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή και σε εκλογικά κοινά της ΝΔ. Αυτό του προσδίδει χαρακτήρα υπερκομματικού Περιφερειάρχη, στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο για την επόμενη φάση πολιτικής εδραίωσης.