“Eφήβων Δρώμενα”: Με Αντιγόνη, Προμηθέα Δεσμώτη, Ειρήνη και Ελένη η δεύτερη μέρα

Πλήθος μαθητών και εκπαιδευτικών έδωσαν το «παρών» και σήμερα στο Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, για να παρακολουθήσουν τις συγκλονιστικές ερμηνείες των μαθητριών και μαθητών σχολείων της Λάρισας και της Σικελίας, κατά τη δεύτερη μέρα του Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου.

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή ήταν η επιλογή του Λυκείου «F.de Sanctis – G.Galilei», με τους μαθητές να μαγεύουν το κοινό με τη μεστή ερμηνεία και απόδοση ενός από τα κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Στην αγαστή συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων και των Αντιδημαρχιών με το Amenanos Festival της Ιταλίας αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής, κ. Michele Di Dio, υπογραμμίζοντας την εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία της διοργάνωσης.

Στις δυνατότητες συνεργασίας, σε διεθνές επίπεδο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος του Amenanos, κ. Davide Crimi, ευχαριστώντας τους διοργανωτές φορείς για τη φιλοξενία και την ανταλλαγή ιδεών και αξιών.

Οι μαθήτριες και μαθητές από την Ιταλία τιμήθηκαν για τη συμμετοχή και την ερμηνεία τους από τον Δήμο Λαρισαίων και τους συνδιοργανωτές του Μαθητικού Φεστιβάλ, με τους Αντιδημάρχους Παιδείας, κ. Χρήστο Αγορίτσα και Εξωστρέφειας-Τουρισμού, κ. Φώτη Τζατζάκη να παραδίδουν τις τιμητικές πλακέτες στους υπεύθυνους του Amenanos Festival, παρουσία και του πρ. Αντιδημάρχου Παιδείας και Άθλησης και δημοτικού συμβούλου, κ. Ηρακλή Γερογιώκα, καθώς και της Προέδρου του Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Ελένης Σιαματά-Μπούτλα.

Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα» 2026, με συμμετοχές δεκαεπτά σχολείων, από Ελλάδα και Ιταλία, δέκα παραστάσεις δύο βιωματικά εργαστήρια και περισσότερους από 2.500 μαθητές και εκπαιδευτικούς να δίνουν το «παρών», αποτελεί μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, συμπερίληψης, γνώσης και έκφρασης και έχει εξελιχθεί σε θεσμό και πολιτιστικό ορόσημο για τη Λάρισα.

Μέσα από τη σύμπραξη και τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Θεσσαλικό Θέατρο και το Amenanos Festival της Ιταλίας η Λάρισα γίνεται διεθνές επίκεντρο Νεολαίας και Πολιτισμού.

Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου «Εφήβων Δρώμενα» συνεχίζεται και αύριο, Σάββατο, 28 Μαρτίου, με τις παραστάσεις να δίνονται στο Α’ Αρχαίο Θέατρο. «Πλούτος» και «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» είναι τα έργα που θα παρουσιαστούν, κατά την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ.

Να σημειωθεί ότι οι παραστάσεις, που ξεκινούν από τις 10 το πρωί, απευθύνονται αποκλειστικά στο μαθητικό κοινό της πόλης και δεν είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης, μέσα από το επίσημο κανάλι του Δήμου Λαρισαίων, στο youtube.

https://www.youtube.com/@DimosLarisaion/streams