Eφετείο Λάρισας: Ένοχος για το θάνατο ψαροντουφεκά

Ως ανυποστήρικτη κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η έφεση που άσκησε 56χρονος επαγγελματίας ψαράς κατά του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου που τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, με το πρωτόδικο δικαστήριο να του επιβάλει συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών με τριετή αναστολή.

Πρόκειται για τον επαγγελματία αλιέα που έριξε δίχτυα στη Μελανή Πηλίου, δίχτυα στα οποία εγκλωβίστηκε 74χρονος ερασιτέχνης υποβρύχιος αλιέας, με αποτέλεσμα ο ψαροντουφεκάς να χάσει τη ζωή του.

Μάλιστα όταν ο επαγγελματίας ψαράς ανέσυρε τα δίχτυα, εντοπίζοντας τον πνιγμένο δύτη, όχι μόνο δεν τον περισυνέλλεξε, αλλά έριξε ξανά τα δίχτυα στη θάλασσα και δεν ανέφερε τον πνιγμό του ψαροντουφεκά στο Λιμενικό.

Μετά και την απόρριψη της έφεσης διατηρείται η ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα.

