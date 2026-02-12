Eφετείο Λάρισας: Ισόβια στους δύο εγκεφάλους της χασισοφυτείας “μαμούθ” στον Αλμυρό

Με επιβολή ισόβιας κάθειρξης και κάθειρξης 10 ετών στους εγκέφαλους της οργάνωσης που καλλιεργούσε χασισοφυτεία γίγας στον Αλμυρό τον Σεπτέμβριο του 2024 και τις καταδίκες και των υπόλοιπων τριών μελών ολοκληρώθηκε η δίκη σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μετά από τρεις συνεδριάσεις του δικαστηρίου.

Στη αστυνομική επιχείρηση είχε εντοπιστεί χασισοφυτεία σε έκταση 6,5 στρεμμάτων στη Γαύριανη. Κατασχέθηκαν 33 κιλά αποξηραμένης κάνναβης και εκριζώθηκαν 1.600 δενδρύλλια κάνναβης.

Οι πέντε συλληφθέντες αντιμετώπιζαν κατά περίπτωση τις κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απλή συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση καλλιέργειας και συγκομιδής χασίς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Εγκέφαλοι της οργάνωσης, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ήταν ένας 36χρονος κτηνοτρόφος και ένας επιχειρηματίας.

Στους άλλους δύο κατηγορουμένους, τον δεύτερο και τον τρίτο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με αναστέλλουσα δύναμη, καθώς κρίθηκε ότι ήταν απλοί συνεργοί.

Στον τέταρτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε κάθειρξη 9 ετών χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης αποφυλακίζονται και ένας που κυκλοφορούσε ελεύθερος ( ο επιχειρηματίας) οδηγείται στη φυλακή.

Επισημαίνεται ότι ο επιχειρηματίας κρατήθηκε για να οδηγηθεί στη φυλακή παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέα που πρότεινε αθώωση λόγω αμφιβολιών.

Για τον εντοπισμό της φυτείας «μαμούθ» όπως κατέγραφε ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, το κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών έφτασε ξημερώματα στη Γαύριανη, στις 20 Σεπτεμβρίου 2024, έπειτα από την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί.

Οργανώθηκε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση από τη Δίωξη Ναρκωτικών και της Ασφάλειας Πατρών, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ. Ζητήθηκε επίσης η συνδρομή ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση των δενδρυλλίων.

Στη συντονισμένη επιχείρηση υπήρξε συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ. Οι αστυνομικοί αρχικά εντόπισαν στη φυτεία τον 36χρονο. Εκεί διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι με τη χρήση φυσικών μεθόδων και τεχνικών μέσων, ο κατηγορούμενος από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του καλλιεργούσαν μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο, το οποίο βρίσκεται σε έκταση που χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο ίδιος για την εκτροφή βοοειδών.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι της οργάνωσης συνελήφθησαν εντός σκηνής, σε κοντινή απόσταση από τη φυτεία. Ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι του 36χρονου όπου βρέθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την έρευνα στον χώρο οι κατηγορούμενοι είχαν κατασκευάσει αποξηραντήριο, χρησιμοποιώντας κορμούς δένδρων, ώστε να επεξεργάζονται επιτόπου τις ποσότητες κάνναβης.

Ο χώρος εκτεινόταν συνολικά σε έκταση 6,5 στρεμμάτων, χωρισμένα σε 7 επίπεδα, τα οποία επικοινωνούσαν μεταξύ τους με αυτοσχέδια μονοπάτια, συνολικού μήκους περίπου 800 μέτρων. Για το πότισμα των δενδρυλλίων χρησιμοποιούσαν λάστιχα ποτίσματος, μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων, τα οποία αντλούσαν νερό από αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής υδάτων, που βρισκόταν εντός του εδάφους, κατασκευασμένη από νάιλον και κορμούς δένδρων και τροφοδοτούνταν από παρακείμενο χείμαρρο.

Τα απαραίτητα εργαλεία (αξίνες, τσάπες, φτυάρια, πριόνια) και εφόδια για την καλλιέργεια και περιποίηση των δενδρυλλίων, αλλά και για την σίτιση των συνεργών του, μετάφερε ο 36χρονος χρησιμοποιώντας τρία οχήματα, ιδιοκτησίας του, ενώ στο σημείο οι κατηγορούμενοι είχαν διαμορφώσει αυτοσχέδιους χώρους και κατείχαν τα αναγκαία σκεύη, με σκοπό τη μακροχρόνια διαμονή τους (ξύλινες κατασκευές, με κρεβάτια και ρουχισμό, πλήθος μαγειρικών σκευών, κονσερβών, λοιπών τροφίμων, φιάλες και εστίες υγραερίου που χρησίμευαν ως χώροι εστίασης).

taxydromos.gr