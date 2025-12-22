Eφετείο Λάρισας: Στο εδώλιο 40 άτομα για πλαστά πιστοποιητικά Covid-19

Εξι χρόνια από την πανδημία της νόσου του κορονοϊού και πέντε από τον μαζικό εμβολιασμό για την αντιμετώπισή της, οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες η καλοστημένη απάτη με τα εμβόλια, στο Κέντρο Υγείας Παλαμά Καρδίτσας.

Μετά και τον προσδιορισμό της δίκης για της 27 Απριλίου 2026 στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα καθίσουν συνολικά 40 κατηγορούμενοι οι οποίοι παραπέμπονται για αδικήματα όπως μεταξύ άλλων της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της δωροληψίας υπαλλήλου, της νομιμοποίησης εσόδων, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της άμεσης συνέργειας σε δωροληψία κ.α.

Με τη συνδρομή μιας διοικητικής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας που φέρεται ως πρωταγωνίστρια οι κατηγορούμενοι από Καρδίτσα, Πιερία και Θεσσαλονίκη φέρονται πως, ακόμα και αντί χρημάτων, εμβολιάστηκαν ψευδώς (1η και 2η δόση) και με βάση τα εικονικά πιστοποιητικά εμβολιασμού πέτυχαν την άρση των περιορισμών, την περίοδο της πανδημίας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)