Fuel Pass: Μέχρι τις 30 Απριλίου ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα ποσά ανά περιοχή

Η πλατφόρμα του Fuel Pass παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η επιδότηση αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, με στόχο την κάλυψη των εξόδων καυσίμων και μετακινήσεων.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος πλήρους ή συγκυριότητας του οχήματος ή να αποδεικνύεται ότι είναι μισθωτής μέσω συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε σε υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να είναι ενεργός και να έχει τον αιτούντα ως συνδικαιούχο ή μοναδικό δικαιούχο.

To ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τον τύπο οχήματος και την περιοχή κατοικίας:

– Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε συγκεκριμένες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές λαμβάνουν 60 ευρώ με κάρτα ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση είναι 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό.

– Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων στις προαναφερθείσες περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ με κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση είναι 30 ευρώ με κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό.

