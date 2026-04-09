Fuel Pass: Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις – Συνεχίζονται οι πληρωμές

Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις και τα τεχνικά προβλήματα, οι αιτήσεις για το Fuell Pass ξεπέρασαν το φράγμα του ενός εκατομμυρίου.

Το πρόγραμμα μετράει ήδη 1.076.470 αιτήσεις μέσα σε 4 ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι αιτήσεις για το fuel pass ξεκίνησαν με αργούς ρυθμούς στις 141.858 στην πρώτη ημέρα λειτουργία της πλατφόρμας στις 06.04.2026, ανέβηκαν στις 278.950 στις 07.04.2026, εκτοξεύθηκαν στις 431.731 στις 08.04.2026 και διαμορφώνονται στις 223.931 μέχρι σήμερα (09.04.2026) το μεσημέρι. Με αυτόν τον ρυθμό, το συνολικό πλήθος έφτασε στις 1.076.470 αιτήσεις, από τα περίπου 3 εκατομμύρια των συνολικών δικαιούχων.

Παρά τα υψηλά νούμερα η διαδικασία δεν κύλησε ομαλά. Η πλατφόρμα αντιμετώπισε σοβαρά τεχνικά προβλήματα από τα πρώτα λεπτά της έναρξης την Δευτέρα και κατέρρευσε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας, ενώ χρειάστηκε έκτακτη παρέμβαση για την αποκατάσταση. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε σύστημα υποβολής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η υπερφόρτωση του συστήματος, με την πλατφόρμα να προγραμματίζεται να ανοίξει για όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ από 10.04.2026 έως 30.04.2026.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταμάτησαν στην πρώτη μέρα. Η διαδικασία συνεχίστηκε «μετ’ εμποδίων», κυρίως λόγω δυσκολιών στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης και πολλοί πολίτες κατευθύνονταν στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση. Παρά αυτή την εικόνα, ο αριθμός των αιτήσεων συνέχισε να ανεβαίνει με έντονο ρυθμό και τελικά ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πριν ανοίξει πλήρως η πλατφόρμα για το σύνολο των δικαιούχων.

Το επόμενο τεστ είναι αν η ροή των αιτήσεων θα παραμείνει ισχυρή χωρίς νέα εμπόδια στην ταυτοποίηση και στην υποβολή, όταν η πρόσβαση ανοίξει στο σύνολο των πολιτών.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία για όσους έχουν ΑΦΜ που τελειώνει σε 8, 9 και 0, ενώ η πλατφόρμα θα ανοίξει πλήρως για όλους μετά το Μεγάλο Σάββατo.

Ήδη, ορισμένοι από τους πρώτους δικαιούχους που υπέβαλαν επιτυχώς αίτηση από την έναρξη της διαδικασίας έχουν αρχίσει να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια για όλους.

