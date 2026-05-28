H “άγνωστη” πλατεία της Λάρισας που φέρει το όνομα της Μελίνας Μερκούρη

Η επισήμανση αναγνώστη μας από τη Γαλλία ότι στο Μονπελιέ, το “Σπίτι για Όλους”, του ομώνυμου δήμου, πήρε το όνομά της Μελίνας Μερκούρη (Maison pour Tous Mélina Mercouri ), είχαμε μια ενδιαφέρουσα αντίδραση από τη Λάρισα.

Έτερος αναγνώστης μας ενημερώνει ότι στη συνοικία Αβέρωφ – μεταξύ των οδών Αμμοχώστου – Λευκίππου, Μέμνονος και Γαριτσίου – ακριβώς απέναντι από το Ροδοπούλειο κληροδότημα, υπάρχει μια πλατεία.

«Το δημοτικό συμβούλιο επί δημαρχίας Χριστόδουλου Καφφέ, με την αποφ.925/1994, έδωσε στην πλατεία το όνομα της Μελίνας Μερκούρη.

Μέχρι σήμερα πέρασαν 32 χρόνια και καμιά δημοτική αρχή δεν έβαλε μία πινακίδα».

Πραγματικά μας εκπλήσσει. Νομίζουμε ότι η παρούσα δημοτική αρχή οφείλει να διορθώσει την παράλειψη των προηγούμενων.

*Στη φωτογραφία η πλατεία Μελίνα Μερκούρη της Λάρισας.

Κώστας Τόλης, (απο τη στήλη kampos Land)