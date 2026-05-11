H έλλειψη καμερών ενισχύει τους βανδάλους – Νέα κρούσματα σε δυο σχολικά συγκροτήματα της Λάρισας

Ανάστατοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας, όταν αντίκρισαν εικόνες εκτεταμένων βανδαλισμών στο σχολικό συγκρότημα, με καταστροφές που προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές φθορές στις εγκαταστάσεις του σχολείου, ξηλώνοντας τοίχους, καταστρέφοντας εξοπλισμό και δημιουργώντας κυριολεκτικά «φράγμα» στην είσοδο κτιρίου του σχολικού συγκροτήματος με στοίβες από σκουπίδια, σπασμένα θρανία και άλλα αντικείμενα.

Δεν είναι ωστόσο το μόνο περιστατικό που έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας, καθώς άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές στην εξωτερική μόνωση τοίχου στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ έχει ξηλωθεί και τμήμα της περίφραξης στην παιδική χαρά της πλατείας Μίκη Θεοδωράκη, στην οδό Βόλου -μία από τις παιδικές χαρές που πρόκειται να ανακατασκευαστούν εκ βάθρων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής.

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, που γίνονται αντίστοιχες φθορές στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ είναι η δεύτερη φορά που η θερμομόνωση στον τοίχο του 3ου Γυμνασίου, που έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο έργων ενεργειακής αναβάθμισης, γίνεται στόχος βανδαλισμών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και του Δήμου Λαρισαίων.

«Πρόκειται για σειρά περιστατικών που προστίθεται στην μακρά αλυσίδα φαινομένων επικίνδυνης και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται ορισμένοι ασυνείδητοι. Είναι αδιανόητο λίγοι ανεγκέφαλοι να καταστρέφουν την περιουσία των πολλών. Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους τους πολίτες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα πρέπει να είναι -και θα είναι- μηδενική.

Δεν θα μείνουμε απλοί παρατηρητές μπροστά σε αυτές τις πράξεις, που υποβαθμίζουν το σχολικό περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τα νέα περιστατικά.

Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ προχωρά και στην υποβολή μηνύσεων, κατά παντός υπευθύνου. Στο μεταξύ, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης, που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης στο 3ο Γυμνάσιο, όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, ακριβώς για να μπει φρένο στην απαράδεκτη και αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά.

Η έλλειψη καμερών

Εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων επισημαίνουν ότι η έλλειψη συστημάτων επιτήρησης και καμερών ασφαλείας σε πολλά σχολεία της Λάρισας λειτουργεί αποτρεπτικά μόνο… για τους νομοταγείς πολίτες, αφήνοντας ουσιαστικά ανεξέλεγκτη τη δράση παραβατικών ομάδων και ατόμων που εισέρχονται στους χώρους των σχολείων προκαλώντας καταστροφές.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού τους είναι ελάχιστες, καθώς οι περισσότερες σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν κάμερες καταγραφής ή οργανωμένη φύλαξη, ιδιαίτερα εκτός σχολικού ωραρίου.

Η τοποθέτηση καμερών στα σχολεία της Λάρισας έχει εγκριθεί ήδη απο το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοποθέτησή τους εκκρεμεί.

