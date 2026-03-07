H ΑΕΛ ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Καλή εμφάνιση της ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ, όμως το τέρμα του Μουκουντί αποδείχθηκε αρκετό για την ΑΕΚ που επικράτησε 1-0 και πέρασε μόνη πρώτη και περιμένει… ξένοιαστη το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η «Ένωση» ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 5′ με τον Μουκουντί μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Αναγνωστόπουλου, έχασε πέναλτι στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου με τον Γιόβιτς να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα των «βυσσινί» ωστόσο κράτησε το «χρυσό» τρίποντο μέχρι το φινάλε.

Ανέβηκε έτσι στους 56 πόντους και πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία, ξέροντας ότι στη χειρότερη περίπτωση θα έχει έναν συγκάτοικο μετά το τέλος του αυριανού ντέρμπι του Φαλήρου, ενώ στο ιδανικό σενάριο της ισοπαλίας, θα παραμείνει μόνη στην κορυφή.

Η ευκαιρία του Σαγάλ στο 72′ ήταν η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων, με την ομάδα του Σάββα Παντελίδη να στέκεται καλά αλλά να φεύγει τελικά με άδεια χέρια από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στους 21 πόντους και στη 12η θέση έμεινε η ΑΕΛ.

Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε ιδανικά το ματς αφού στο 5ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ. Η σέντρα του Μάριν από αριστερά βρήκε το κεφάλι του Βάργκα, με τον Αναγνωστόπουλο να μην μπλοκάρει σταθερά και τον Μουκουντί να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 1-0.

Η ΑΕΛ άρχισε να συνέρχεται μετά το πρώτο τέταρτο του αγώνα, ισορροπώντας την κατάσταση και απειλώντας με σουτ του Ατανάσοφ στο 19’ και με απευθείας κόρνερ του ίδιου παίκτη λίγο αργότερα, με τον Στρακόσα να είναι σε ετοιμότητα. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, μέχρι το 40’ και την ευκαιρία του Γιόβιτς, που ακολούθησε τη συνεργασία Ελίασον-Βάργκα, με το σουτ του Σέρβου όμως να αποκρούεται από τον Αναγνωστόπουλο.

Στις καθυστερήσεις ο Πολυχρόνης έδωσε πέναλτι σε φάση με πρωταγωνιστές τους Ελίασον και Αναγνωστόπουλο, ωστόσο μετά από έλεγχο στο VAR, η απόφαση πάρθηκε πίσω και μάλιστα ο διαιτητής «κιτρίνισε» τον Ελίασον για «θέατρο».

Η «Ένωση» μπήκε με διάθεση να καθαρίσει το ματς, και είχε τη μεγαλύτερη των ευκαιριών όταν ο Κοϊτά ανετράπη από τον Μπατουμπινσικά στο 54’ με το πέναλτι αυτή τη φορά να μην ανακαλείται.

Ο Γιόβιτς ωστόσο, είδε τον Αναγνωστόπουλο να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να αποκρούει εντυπωσιακά, με το «εύθραυστο» 1-0 να παραμένει.

Στο 72’ οι «βυσσινί» είχαν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Ο Σαγάλ βγήκε ωραία από δεξιά, έκοψε πανέμορφα στον Μασόν που σέντραρε, η μπάλα έφτασε και πάλι στον Χιλιανό που πλάσαρε απελπιστικά άουτ.

Από εκεί και πέρα πραγματικά μεγάλη στιγμή δεν υπήρξε για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έλεγξε σχετικά εύκολα το υπόλοιπο του αγώνα, έχοντας πάντα στον νου της τα μετόπισθεν, με την ΑΕΛ Novibet να μη βρίσκει άλλη μεγάλη στιγμή μετά την ευκαιρία του Σαγάλ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΚ (Κυριακίδης): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (67′ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (67′ Περέιρα), Ελίασον (79′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84′ Ζίνι).

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς (70′ Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ (57′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πέρες (57′ Μούργος), Κακουτά (57’Σαγκάλ), Τούπτα (80′ Γκαράτε).

monobala.gr