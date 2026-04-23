H αντιπροσωπεία της Μερσεντές μετακομίζει στην …αυτοκινητογειτονιά  του δρόμου Λάρισας – Τρικάλων

Νέα έδρα για την αντιπροσωπεία της Μερσεντές στη Λάρισα το φθινόπωρο. Η «Ν. Βούρδας & Υιοί Α.Ε.Β.Ε.» εξαγόρασε το κτίριο της Στακόρ – στο 6ο χλμ του δρόμου Λάρισας – Τρικάλων -, και ήδη το ετοιμάζει σχεδιάζοντας να μετακομίσει από τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ακίνητο 3.500 τ.μ. κατασκευασμένο για ειδικά αυτοκινητάδικο. Η περιοχή είναι άλλωστε πιάτσα αντιπροσωπειών, λίγο πιο πέρα στεγάζονται Σφακιανάκης και Παπαδόπουλος ενώ κάποτε υπήρχε και η Fiat.

Η Ν. Βούρδας & Υιοί Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες στον χώρο του αυτοκινήτου στη Θεσσαλία, με πολυετή πορεία και ισχυρή συνεργασία με τη Mercedes-Benz.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1972 στην Καρδίτσα και από τότε δραστηριοποιείται σταθερά στον κλάδο της εμπορίας και υποστήριξης αυτοκινήτων, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της περιοχής.

Η επιχείρηση είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Mercedes-Benz, ενώ δραστηριοποιείται και στη διάθεση οχημάτων της Smart.

Στις εγκαταστάσεις της καλύπτεται όλο το φάσμα υπηρεσιών:

Πώληση καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων

Επαγγελματικά αυτοκίνητα

Service, φανοποιείο και βαφείο

Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ

Διαχείριση ατυχημάτων και τεχνική υποστήριξη

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία, σε δυο περιοχές καλύπτοντας την Ανατολική και τη Δυτική Θεσσαλία.

Στη Λάρισα (3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας–Αθηνών)

Στην Καρδίτσα (13ο χλμ Ε.Ο. Καρδίτσας–Τρικάλων)

Οι εγκαταστάσεις στην Καρδίτσα εκτείνονται σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 23.000 τ.μ., με υπερσύγχρονους χώρους έκθεσης και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία που καλύπτουν κάθε ανάγκη εξυπηρέτησης πελατών.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr