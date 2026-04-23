H Γενική Επιθεώρηση Στρατού γιόρτασε με λαμπρότητα τον προστάτη του Στρατού Ξηράς Άγιο Γεώργιο

Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους επισήμων πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Στρατόπεδο «Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα» στη Λάρισα, για τον εορτασμό του προστάτη του Στρατού Ξηράς, Άγιο Γεώργιο.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, ξεκίνησε με δοξολογία, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και παρουσίαση στρατιωτικού εξοπλισμού και μέσων στο κοινό.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου αποτελεί θεσμό για τον Στρατό Ξηράς σε όλη τη χώρα, με την εκδήλωση στη Λάρισα να ξεχωρίζει κάθε χρόνο λόγω της σημασίας της έδρας της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν σε κλίμα λαμπρότητας και τιμής, αναδεικνύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την τοπική κοινωνία.

