H εικόνα της ανεργίας στη Θεσσαλία τον Δεκέμβριο – 56.802 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Σε 915.889 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφοντας μείωση κατά -61.798 άτομα (-6,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 21.824 άτομα (2,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με την ΔΥΠΑ.

Από αυτά 417.534 (ποσοστό 45,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 498.355 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 56.802 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Δεκέμβριος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 29.099 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 27.703 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 10.542.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (Δεκέμβριος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 60.265, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 ήταν μειωμένος (56.180).

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr