H εικόνα της ανεργίας στη Θεσσαλία τον Οκτώβριο – 52.755 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Σε 768.001 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μείωση κατά 65.057 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 47.962 άτομα (6,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 768.001 ατόμων, 410.859 άτομα (ποσοστό 53,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.142 (ποσοστό 46,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 259.631 άτομα (ποσοστό 33,8%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 508.370 άτομα (ποσοστό 66,2%).

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 52.755 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Οκτώβριος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 29.208 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 23.547 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 7.311.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (Οκτώβριος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 56.528, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν μειωμένος (50.580).

Τ.Π. kosmoslarissa.gr