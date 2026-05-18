H Ενέργεια απογειώνει τις τιμές παντού – Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Προς παράταση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν κονδύλια περίπου 200 εκατ. ευρώ τα οποία εξετάζεται να χρηματοδοτήσουν νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς η πορεία των διεθνών εξελίξεων και κυρίως από τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν πυροδοτήσει τις τιμές.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον μήνα Ιούνιο καθώς οι αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενίσχυση εκτιμάται ότι θα είναι στα 20 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο παράτασης του fuel pass. Εφόσον ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, το πακέτο των μέτρων θα ανακοινωθεί έως το τέλος του μήνα. Πάντως νέα αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αναμένει η αγορά, με τους εκπροσώπους της να εκτιμούν ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, λέγοντας ότι η αμόλυβδη μπορεί σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,097 ευρώ ανά λίτρο ενώ του πετρελαίου κίνησης το 1,816 ευρώ το λίτρο. Πάντως ήδη σε κάποιες περιοχές της χώρας οι τιμές στην αμόλυβδη είναι πολύ υψηλότερα όπως π.χ. στην Κεφαλονιά που έφτασε το 2,15 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα 2,174 ευρώ το λίτρο, 2,237 ευρώ το λίτρο στις Κυκλάδες, 2,142 στο Ρέθυμνο και 2,105 ευρώ το λίτρο στη Μαγνησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό τον μήνα Απρίλιο σε ετήσια βάση η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 2,4% ενώ στην αμόλυβδη βενζίνη στο 17,1%. Σήμερα που θα ανακοινωθούν τα νέα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών αναμένονται νέες αυξήσεις.

