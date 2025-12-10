H ιστορία της πλατείας Ταχυδρομείου μέσα από το νέο ημερολόγιο της Φωτοθήκης

Τέσσερα διαφορετικά ονόματα άλλαξε η πλατεία Ταχυδρομείου απο την απελευθέρωση της Λάρισας το 1881, μέχρι σήμερα. Όμως η λειτουργία του Ταχυδρομείου της πόλης στην άκρη της πλατείας (εκεί που σήμερα βρίσκεται το Grand Hotel) αποτέλεσε κορυφαίο προορισμό για τους Λαρισαίους του περασμένου αιώνα. Ήταν αυτός που της έδωσε το ανεπίσημο όνομα που την συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Οι μνήμες της πλατείας αναβιώνουν μέσα από την φετινή έκδοση του ημερολογίου της Φωτοθήκης Λάρισας το οποίο περιλαμβάνει σπάνιες φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τη δεκαετία του ’60, αποτυπώνοντας τη σταδιακή μεταμόρφωση ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης.

Το ημερολόγιο του 2026 παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Όμιλος Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας.

Στην ομιλία της η αρχαιολόγος και πρόεδρος του ομίλου, Βάσω Νούλα, τόνισε πως «για τέταρτη χρονιά, το ημερολόγιο αποτελεί ένα παράθυρο στον χρόνο. Μέσα από τις φωτογραφίες, βλέπουμε την πόλη που αλλάζει και παράλληλα διατηρούμε ζωντανή τη συλλογική μνήμη της. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος προσπαθεί να κάνει το καθήκον του απέναντι στην ιστορία της Λάρισας, αλλά και να προσελκύσει τους νεότερους να συνεχίσουν αυτόν τον δρόμο».

Ο Θωμάς Κυριάκος, μέλος της Φωτοθήκης Λάρισας, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του ημερολογίου, εξηγώντας πως οι περισσότερες φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο της Φωτοθήκης, ορισμένες από το Αρχείο Τλούπα, καθώς και από διαδικτυακή έρευνα. «Κάθε μήνας έχει τη δική του ιστορία, ένα μικρό χρονικό της πλατείας και των δρόμων που την περιβάλλουν», σημείωσε.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, Θωμάς Ρετσιάνης, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές για τη διαρκή τους προσφορά στη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της πόλης.

kosmoslarissa.gr