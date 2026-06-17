H Λάρισα τίμησε ένα δικό της παιδί με διεθνή παρουσία στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη και τον πολιτισμό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι Λαρισαίοι, χθες Τρίτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης – διάλεξης με τίτλο «Art and Culture», που συνδιοργάνωσαν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η διεθνούς φήμης Λαρισαία γλύπτρια Μάρα Καρέτσου, η οποία επέστρεψε στη γενέτειρά της για να μοιραστεί εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές από τη μακρά καλλιτεχνική της διαδρομή σε κορυφαία κέντρα τέχνης του εξωτερικού.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, Θανάσης Μαμάκος, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, Κωνσταντίνος Τζανακούλης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σπουδαία πορεία της δημιουργού και στη συμβολή της στην προβολή της Λάρισας στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Μάρας Καρέτσου στα παιδικά της χρόνια στη Λάρισα. Η διακεκριμένη γλύπτρια δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, μιλώντας για τις μνήμες που τη συνδέουν με την πόλη, ενώ παράλληλα παρουσίασε σημαντικούς σταθμούς της πολυετούς καλλιτεχνικής της πορείας.

Η Μάρα Καρέτσου έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, με πολυετή παρουσία στο Παρίσι και τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαίους εκθεσιακούς χώρους και διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Grand Palais στο Παρίσι, το Massachusetts Museum στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Perez Museum Miami, η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Τέχνης Θεσσαλονίκης, ενώ έχει συμμετάσχει και σε σημαντικές Biennale στη Γαλλία.

Παράλληλα, δημιουργίες της φιλοξενούνται σε σπουδαίες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, η οικογένεια Κένεντι, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάση, η συλλογή του David Rockefeller, το Art Point Tokyo, το Μουσείο Βορρέ και το Μουσείο Περίδη.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις, όπως το Κλειδί της Πόλης των Αθηνών, τον τίτλο της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως και τη διάκριση «Honor for Arts» στη Γαλλία. Από το 2022, μέσω του Ιδρύματος Μάρα Καρέτσος που η ίδια δημιούργησε, στηρίζει νέους δημιουργούς στους τομείς της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών.

Τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά ο βιολονίστας Ηλίας Ναχμίας, προσθέτοντας μια ξεχωριστή καλλιτεχνική νότα σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη δύναμη της τέχνης να γεφυρώνει τόπους, μνήμες και ανθρώπους.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά με ζωντανή ερμηνεία στο βιολί ο Ηλίας Ναχμίας.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)