H Λάρισα υποδέχεται σήμερα τον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 – Σε επιφυλακή η Τροχαία, κλείνουν δρόμοι

Σε ρυθμούς του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2026, της ΔΕΗ, κινείται σήμερα η Λάρισα, καθώς η υποδέχεται τον τερματισμό του 2ου ετάπ της διεθνούς διοργάνωσης, που ξεκίνησε από το Καρπενήσι και καταλήγει στην Κεντρική Πλατεία.

Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, η Τροχαία Λάρισας έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι ποδηλάτες θα εισέλθουν στη Λάρισα μέσω της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Λάρισας και στη συνέχεια θα κινηθούν από τις οδούς Ι. Σαρίμβεη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Αλ. Παπαναστασίου, με τον τερματισμό να πραγματοποιείται στην Κεντρική Πλατεία.

Στο πλαίσιο των μέτρων, από νωρίς το πρωί ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε δρόμους όπως οι Παπαναστασίου, Παπακυριαζή, Παύλου Μελά, Ι. Δραγούμη, Μ. Αλεξάνδρου και τμήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώ κατά διαστήματα διακόπτεται και η κυκλοφορία οχημάτων, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.

Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ασφάλεια αθλητών και θεατών, αλλά και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων στο κέντρο της πόλης.

Η Λάρισα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της διεθνούς ποδηλασίας, φιλοξενώντας μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, με παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις στην Κεντρική Πλατεία.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr

