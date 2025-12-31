H Λάρισα υποδέχεται το 2026 με συναυλία του Δώρου Δημοσθένους

Με μια μοναδική συναυλία του εξαιρετικού δημιουργού και ερμηνευτή Δώρου Δημοσθένους υποδέχεται το Νέο Έτος ο Δήμος Λαρισαίων, με την Κεντρική πλατεία της Λάρισας να γίνεται και πάλι το επίκεντρο της λαμπερής εκδήλωσης.

Η συναυλία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 11 μ.μ., ενώ η αλλαγή του χρόνου θα συνοδευτεί από ένα θέαμα πυροτεχνημάτων, στον νυχτερινό ουρανό της Λάρισας.

Με την αστείρευτη ενέργειά του, τη μοναδική σκηνική του παρουσία και τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη, ο Δώρος Δημοσθένους μας προσκαλεί να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με ρυθμό και λάμψη.

Το νέο project του καλλιτέχνη, που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, αναβιώνει τη μαγεία του rock ‘n’ roll, με δυναμικά κομμάτια, αλλά και εμβληματικές μπαλάντες.

Ο Δώρος Δημοσθένους, στην πορεία του, έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, έχει συνεργαστεί με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, σε τραγούδια των Beatles και μπαλάντες, με το Μουσικό Σύνολο “Μάνος Χατζιδάκις”, έχει εμφανιστεί σε μεγάλες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ερμήνευσε στο μιούζικαλ Grease (θέατρο Βέμπο, Αθήνα).

Έχει συνεργαστεί με συνθέτες, δημιουργούς και καλλιτέχνες όπως η Λένα Πλάτωνος, η Σαβίνα Γιαννάτου, η Έλλη Πασπαλά, η Μαρία Φαραντούρη, τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, τον Νίκο Κυπουργό, τον Δημήτρη Λάγιο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον Χρήστο Πίττα, τον Νίκο Πλάτανο, τον Ευαγόρα Καραγεώργη, κ.α. Τον Δεκέμβριο του 2008 εκδόθηκε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο One for the Road από την εταιρεία Μικρή Άρκτος.

Κάλαντα και γιορτινή ατμόσφαιρα

Νωρίτερα το πρωί, το κέντρο της πόλης θα πλημμυρίσει με μελωδίες και κάλαντα για την Πρωτοχρονιά από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων, που δίνει τη δική της ζωντάνια στην παραμονή του Νέου Έτους.

Οι δύο χριστουγεννιάτικες αγορές, σε Κεντρική πλατεία και πλατεία Ταχυδρομείου υποδέχονται μεγάλους και μικρούς, με πολλές εκπλήξεις, για λίγες ακόμη ημέρες, ενώ στην πλατεία Ταχυδρομείου παγοδρόμιο, καρουζέλ και τρενάκι, βάζουν μια ξεχωριστή εορταστική πινελιά, στα δρώμενα της πόλης.

Συνεχίζει τις απογευματινές περιοδείες του το Santa Truck, με το αγαπημένο φορτηγό του Άη Βασίλη σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, Παραμονή Πρωτοχρονιάς να βρίσκεται στη συνοικία της Φιλιππούπολης, ενώ την ερχόμενη Τρίτη, των Θεοφανίων (06.01.2026), θα βρίσκεται στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης.